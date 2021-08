[경제전망]'코로나19 4차 유행'에 지난달 고용타격 얼마나

[아시아경제 주상돈 기자] 이번주에는 코로나19 4차 유행에 따른 고용충격 정도를 확인할 수 있는 지표가 나온다.

우선 통계청은 오는 11일 '7월 고용동향'을 발표한다. 6월 취업자는 2763만7000명으로 1년 전보다 58만2000명 늘었다. 3개월 연속 60만명 안팎의 증가세를 이어갔다. 하지만 7월 고용지표에는 코로나19 4차 확산 여파가 반영됐을 것으로 예상된다.

같은날 재정·금융 상황을 보여주는 지표들도 나온다. 기획재정부는 월간 재정동향을 정부의 세입과 세출, 재정수지, 국가채무 등을 살펴볼 수 있는 자료를 발표한다. 이번 재정동향 발표 기준 시점은 올해 6월이다. 국세 수입이 얼마나 늘었는지가 관심사인데 올해 1~5월 국세 수입은 161조8000억원으로 1년 전보다 43조6000억원 증가한 바 있다.

1~5월 진도율(연간 목표 대비 수입 비율)은 57.2%로 작년 동기 대비 15.8%포인트 높았다. 5월까지 거둬들인 세수가 지난해의 절반을 이미 넘어섰다는 의미다. 정부는 하반기로 진행되면서 세수 증가 폭이 둔화할 것으로 예상하고 있다.

한국은행은 이날 '7월 중 금융시장 동향'을 통해 가계와 기업대출 추이 등을 공개한다. 앞서 6월 말 기준 은행의 가계대출 잔액은 1030조4000억원으로 5월 말보다 6조3000억원 늘었다. 코로나19 4차 유행과 공모주 청약 등으로 가계와 기업의 자금 수요가 커져 6월 역시 대출 증가세가 이어졌을 것으로 예상된다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr