한은 "금융 디지털혁신, 감독 사각지대 발생 유의해야"

한국은행 해외경제포커스

디지털 혁신에 따른 금융부문 패러다임 전환 가능성

[아시아경제 김은별 기자] 금융부문의 디지털 혁신이 빠르게 나타나고 있는 만큼, 통화신용정책의 파급경로 변화와 함께 감독당국은 금융소비자 보호에도 관심을 가져야 한다고 한국은행이 밝혔다.

한은은 8일 '해외경제포커스'에서 "금융부문의 패러다임 전환은 금융회사, 소비자는 물론 중앙은행과 감독기관에 미치는 영향도 크다"며 "금융의 디지털 전환에 따른 긍정적인 효과뿐 아니라 기존 시장을 대체하는 과정에서 관련 리스크도 확대될 것으로 보이기 때문"이라고 밝혔다.

대표적으로 중앙은행의 경우 플랫폼화, 탈중앙화 등에 따른 통화신용정책의 파급경로 변화에 대한 연구를 확대할 필요가 있다고 지적했다. 금융감독당국도 감독 사각지대가 발생하면서 금융소비자 보호가 저해되지 않도록 유의해야 한다고 전했다. 디지털화가 되면서 효율적인 감시감독이나 정보획득을 할 수는 있지만, 비금융회사의 금융 제공 확대·AI기술 적용 확대 등에 따라 감독 사각지대가 발생할 수 있다는 지적이다.

최근 세계적으로 스마트폰이 확산하면서 빅데이터, 블록체인, AI 등의 신기술은 글로벌 산업 전반에 대한 디지털 혁신을 촉진하고 있다. 특히 금융부문에서는 오픈뱅킹, 암호자산 등 신기술이 융합된 새로운 금융서비스가 등장했고 아마존, 구글 등 비금융 빅테크기업이 제공하는 금융서비스도 점차 확대되는 모습이다. 한은은 "지난해 코로나19 확산 이후 금융의 대면서비스가 위축되면서 글로벌 디지털 투자 확대와 함께 금융의 디지털 혁신은 가속화되는 모습"이라고 설명했다.

특히 최근에는 핀테크, 빅테크 등 비금융 IT회사가 금융서비스 제공을 확대하면서 기존 금융회사와 협업 또는 경쟁하는 형태로 금융산업 구조의 변화를 초래하고 있다. ▲기능별 분화 및 플랫폼화 ▲탈중앙·탈중개화 ▲네트워크효과 기반의 높은 확산성 ▲높은 편리성 및 접근성 등이 주요 특징으로 부각되고 있다.

한은은 "글로벌 금융위기 이후 금융안정이 세계적인 금융 패러다임으로 자리잡았으나 최근 디지털 신기술에 기반한 금융혁신이 급격히 진행되면서 금융 패러다임이 전환되고 있다는 주장이 나오고 있다"며 "디지털 전환에 따른 플랫폼화와 탈중앙화는 최근 금융산업 구조 및 금융 생태계의 변화가 대체로 이에 기반하고 있다는 점에서 새로운 금융 패러다임으로 자리잡을 가능성이 적지 않다"고 전망했다.

탈중개화에 대해선 기존 금융시스템도 디지털 전환을 적극 도입하는 만큼 새로운 패러다임으로까지 발전하긴 쉽지 않을 것으로 봤으며, 금융의 AI화는 미래의 새로운 금융 패러다임으로 잡을 소지가 적지 않다고 평가했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr