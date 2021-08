“특허심판에 민간 전문가 참여” 특허심판원, 전문위원 공모

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허심판원이 내달 전문심리위원 제도 시행에 앞서 전문심리위원 후보자를 공개 모집한다.

8일 특허심판원에 따르면 전문심리위원 제도는 민간 기술 전문가가 특허심판에 참여할 수 있도록 하기 위해 마련된 제도로 첨단 기술 분야, 현장지식이 요구되는 기술 분야에서 특허심판원의 기술 전문성을 높이는 데 목적을 둔다.

공개 모집은 이달 9일~31일 진행되며 모집분야는 ▲인공지능 ▲자율주행 ▲이차·연료전지 ▲무선통신(5G·6G) ▲동영상·오디오 압축 ▲핀테크 ▲반도체(포토·식각·증착 기술) ▲로봇 제어 ▲지반안정화 ▲변속기 ▲바이오헬스 등이다.

전문심리위원 후보자는 심판장의 요청이 있을 때 심판사건의 기술 내용과 관련된 사안에 설명 또는 의견을 기재한 서면을 제출하거나 기일에 출석해 설명(의견 진술)할 수 있다.

또 심판장의 허가를 받아 당사자, 증인 등 심판 관계인에게 직접 질문할 수 있다. 단 심판의 합의에는 참여할 수 없다.

선정된 전문심리위원은 오는 10월 21일부터 2년간 특허심판원의 전문심리위원 후보자 명단에 등재된다.

지원을 희망하는 모집 분야별 기술 전문가는 특허청 홈페이지에서 관련 서류를 다운받아 작성한 후 공개모집 마감일까지 특허심판원에 우편 또는 이메일로 제출하면 된다.

전문심리위원 후보자 모집에 관한 기타 자세한 내용은 특허청 홈페이지 공고란을 참조하거나 특허심판원 심판정책과를 통해 안내받을 수 있다.

특허청 윤병수 심판정책과장은 “전문심리위원 후보자는 특허심판원의 기술적 전문성을 보완하는 조력자 역할을 하게 될 것”이라며 “전문심리위원 후보자 모집에 많은 관심과 적극적인 지원을 바란다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr