[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점은 이탈리아 프리미엄 스트리트 패션 브랜드인 ‘오프화이트’ 매장이 지난 6일 신규 입점 했다고 8일 밝혔다.

오프화이트는 미국 유명 디자이너인 버질 아블로가 지난 2013년 이탈리아 밀라노에서 설립했다.

혁신적이고 감각적인 디자인으로 MZ세대에 큰 인기를 끌고 있다. 다양한 브랜드와의 협업 제품들이 연이어 완판을 하며 ‘콜라보레이션 열풍’을 주도하고 있다.

