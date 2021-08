[특파원 다이어리]한국을 보면 중국 사교육 시장이 보인다

한국 1980년 과외 전면 금지 이후 고액 비밀과외 판치자 규제 풀어

중국 '빈부격차↑사교육비↑부동산↑출산율↓' 악순환 구조 진입

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 정부가 지난달 23일 과외 등 사교육을 전면 금지하는 조치를 내렸다. 초ㆍ중ㆍ고 학생에게 예ㆍ체능 외에 국ㆍ영ㆍ수 과목을 가르치는 사교육 업체의 설립을 금지하고 기존 업체는 모두 비영리 기관으로 전환토록 했다. 어디서 본 듯한 정책이다. 기억을 되살려보면 1980년 전두환 정권이 도입한 규제와 유사하다. 당시 무분별한 사교육이 공교육을 무너트린다면서 과외를 전면 금지시켰다. 과외 전면 금지는 군사정권임에도 불구하고 없는 사람들에게 지지를 받았다.

교육은 부동산과도 밀접한 관계가 있다. 먹고살 만한 수준이 되면 아이들 교육이 최우선 과제가 된다. 명문 대학에 보내기 위해 무리를 해서라도 학군이 좋은 곳으로 이사한다. 중국 역시 마찬가지다. 중국도 서울 강남 대치동이 존재한다. 중국에선 이를 '쉐취팡(學區房)'이라고 부른다. 베이징은 물론이고 상하이, 선전 등 대도시 쉐취팡 매매 가격과 월세는 어처구니가 없을 정도다. 사회주의 국가인 중국에서 '부와 교육의 대물림 현상'이 현실이 되고 있다.

한국에서 과거 복부인의 치맛바람을 막고 사교육비를 줄이기 위해 소위 '뺑뺑이(추첨)'제도를 도입했듯 중국도 올해 9월 신학기부터 추첨제를 도입했다. 한국이 1993년 대입 학력고사를 폐지하고 대학 수학능력시험을 도입했듯 중국도 '가오카오(高考)' 대학입학시험을 전면 개편할 가능성도 배제할 수 없다.

부동산 투기를 위한 위장 이혼 사례가 적지 않은 듯 중국 정부가 이혼 부부의 집도 집중 조사하기 시작했다. 신랑재경 등 중국 매체에 따르면 베이징시 당국은 이혼일로부터 3년 이내에 쌍방 모두 베이징 시내에서 주택을 살 수 없도록 하는 규제 안을 내놨다. 베이징에 호적(주소)을 둔 부부는 그동안 주택 2채만 보유할 수 있었다. 베이징뿐만 아니라 상하이와 항저우, 우한 등 집값이 터무니없이 비싼 도시들도 주택 구매 제한 조치를 내놨다.

감당하기 힘든 사교육비와 집값은 출산율 저하로 이어지기 마련이다. 중국 정부가 금기시해 왔던 3자녀 정책을 올해 전격 수용할 만큼 중국의 출산율은 심각한 수준이다. 지난해 중국의 신생아는 1200만 명. 대기근이 발생했던 1961년 이후 최저치다.

한국은 1980년 전면 과외 금지(학교 보충수업 포함) 이후 사설 학원 수강 허용, 학교 보충수업 허용, 대학생 비영리 과외 교습 허용 등 불법 고액과외가 사회적 문제로 떠오르자 규제를 조금씩 풀었다. 정부 규제가 시장을 이기지 못했다.

이번 중국 정부의 사교육 전면 금지 조치가 어떤 결과를 낳을지 미지수다. 관련 기업들은 하루아침에 주가가 반토막 나는 등 날벼락을 맞았다. 일각에선 중국 리스크 확대, 공산당 사상교육 강화라고 성토하고 있지만 중국 정부의 이번 사교육 전면 금지 조치는 빅테크 기업에 대한 규제와 결이 다르다. 중국은 '머릿수가 곧 경제'인 국가라는 점에서 그렇다.

