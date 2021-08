북한·중국 "한미연합훈련 반대" 북중밀착 과시

[아시아경제 유인호 기자] 북한과 중국이 한미연합훈련 반대에 한목소리를 내며 북·중 관계을 더욱 강화하고 나섰다.

북한은 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장의 발언을 계기로 한미연합훈련의 취소를 간접적으로 촉구했다. 북한과 중국은 최근 사회주의 우방국 관계를 과시하고 있다.

북한은 홍콩 보안법이나 신장, 남중국해 등을 놓고 중국과 서방국가 간 갈등이 빚어질 때마다 중국의 편을 드는 보도를 하기도 했다.

외무성은 7일 홈페이지에 왕이 부장이 아세안지역안보포럼(ARF) 외교장관회의에서 “(한미)합동군사연습이 현 정세 하에서 건설적인 측면이 부족하다”면서 “미국이 진정으로 조선(북한)과의 대화 회복을 바란다면 정세 긴장 격화를 초래할 수 있는 그 어떤 행동도 취하지 말아야 한다”고 강조했다고 전했다.

이어 왕 부장이 “조선이 이미 여러 해 동안 핵실험 및 장거리탄도미사일 발사시험을 중지한 점을 고려해 볼 때 조선의 정당하고 합리적인 관심과 우려사항은 응당 상응하게 해결돼야 한다”며 “조선반도 문제의 정치적 해결을 지지한다”는 중국의 입장을 재천명했다고 덧붙였다.

또 “현 교착 상태를 타개하기 위한 효과적인 방도는 유엔 안보이사회 대조선 제재결의의 가역적 조항을 하루빨리 가동해 대조선 제재를 완화함으로써 대화와 협상을 재개하기 위한 긍정적인 분위기를 마련하는 것”이라고 주장한 것도 소개했다.

조 바이든 미국 정부의 북미 대화 손짓에는 별다른 대답을 내놓지 않던 북한이 중국의 입을 빌려 한미연합훈련 취소와 대북제재 완화를 촉구하고 나선 셈이다.

앞서 북한은 이달 예정된 한미연합훈련의 취소를 요구하고 있다.

김정은 노동당 총비서의 여동생 김여정 노동당 부부장은 지난 1일 담화에서 “지금과 같은 중요한 반전의 시기에 진행되는 군사 연습은 북남관계의 앞길을 더욱 흐리게 할 수 있다”고 경고했다.

