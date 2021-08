안동서 새벽 손수레 할머니 치고 달아난 뺑소니범 … CCTV 관제요원에 덜미

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 안동시영상정보통합센터에 근무하는 CCTV 관제요원이 새벽 손수레 할머니를 치고 달아난 뺑소니 운전자를 검거하는 데 큰 역할을 했다.

안동시에 따르면 지난 달 8일 관제요원 A씨는 영상정보통합센터에서 근무하던 새벽 3시37분께 옥동 3주공 쪽 도로에서 은색 승용차가 손수레를 밀고 가는 할머니를 차량으로 치고 도주하는 장면을 목격, 112 상황실로 신고했다.

이후, 경찰차량과 119구급차가 도착해 할머니 상태를 확인한 후 구급차로 후송했고, 사건 발생 1시간30여분 만에 사고차량 운전자를 특정해 검거할 수 있었다.

이와 관련, 장근호 안동경찰서장은 지난 4일 안동시 영상정보통합센터를 방문, 신속한 용의자 검거에 기여한 CCTV 관제요원에게 표창장을 수여하며 격려와 감사의 인사를 전했다.

안동시영상정보통합센터는 3000여대의 CCTV를 20명의 관제요원이 4조 3교대로 24시간 실시간 관제하고 있으며, 사건·사고 발생 시 실시간 모니터링과 저장된 영상자료를 통해 사건을 해결하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

