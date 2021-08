이용섭 광주시장 "전웅태 근대5종 메달 획득, 대한민국의 영예"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 한국 근대5종 역사를 새로 쓴 전웅태 선수에게 이용섭 광주광역시장이 축하의 메시지를 전했다.

전웅태 선수는 지난 7일 일본 도쿄 스타디움에서 열린 2020 도쿄올림픽 근대5종 남자 개인전에서 5개 종목 합계 1470점을 얻어 조지프 충(영국·1482점), 아메드 엘겐디(이집트·1477점)에 이어 동메달을 차지했다.

근대5종은 한 선수가 펜싱·수영·승마·육상·사격을 모두 진행해 순위를 가리는 종목이다.

이 시장은 “한국 근대5종 역사상 올림픽 첫 메달을 거머쥔 전웅태 선수는 개인의 영광을 넘어 광주의 자랑, 대한민국의 영예다”며 “150만 광주시민과 함께 진심으로 축하드리고 코로나19로 지쳐 있는 우리 국민들에게 더없이 기쁜 선물이 됐다”고 말했다.

이어 “우리 선수들이 묵묵히 흘리는 값진 땀방울이 스포츠 도시 광주의 위상과 경쟁력을 높이는 원동력이 될 것”이라며 “우리시도 선수들이 최적의 환경에서 마음껏 기량을 펼칠 수 있도록 제도와 정책으로 적극 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.

