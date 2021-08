코로나 신규 확진 1729명…역대 주말 '최다' 경신(종합)

[아시아경제 최동현 기자] 8일 코로나19 신규 확진자가 1729명을 기록했다. 이는 역대 주말 기준으로 가장 많은 수치다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1729명 늘어 누적 확진자는 21만956명이라고 밝혔다.

신규 확진자는 전날(1823명) 대비 94명 줄었으나 33일 연속 네 자릿수를 이어갔다.

특히 주말에 1729명의 신규 확진자가 나온 것은 이번이 처음이다. 직전의 주말 최다 기록은 지난달 25일 발표한 1487명이었다.

이날 신규 확진자의 감염경로는 지역발생이 1670명, 해외유입이 59명이었다. 지역별로는 경기 456명, 서울 441명, 인천 70명 등 수도권이 총 967명(57.9%)이다.

비수도권은 부산 145명, 경남 117명, 충남 82명, 울산 58명, 대구 57명, 충북 54명, 경북 53명, 대전 33명, 광주 29명, 강원 25명, 전북 20명, 전남 18명, 세종 7명 등 총 703명(42.7%)이다.

사망자는 전날보다 5명 늘어 누적 2121명이 됐다. 국내 평균 치명률은 1.01%다.

수도권에서 현행 '사회적 거리두기' 4단계가 만 4주째, 비수도권은 3단계가 2주째 각각 시행 중이지만 확산세가 아직 꺾이지 않고 있다. 이에 정부는 일단 현행 거리두기 단계 및 사적모임 제한 조처를 오는 22일까지 2주 더 연장했다.

