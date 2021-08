금천구, 여름맞이 프로그램 '올(AII)가족 투(Two)캉스' 운영

8월9~10일 온라인 신청... 금천구 가족 대상 ‘사이다 분수 화채 키트’ 제공

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 금천구 건강가정·다문화가족지원센터에서 8월 여름휴가 기간을 맞아 가족프로그램 ‘올(AII)가족 투(Two)캉스’를 운영한다.

‘올(AII)가족 투(Two)캉스’는 지속되는 사회적 거리두기로 인해 제한된 가족활동에 재미를 더하기 위해 기획됐다. ‘머무는 휴가’를 주제로 한 여름나기 프로그램으로 금천구에 거주하는 가족에게 무더운 여름 코로나로 지친 심신을 회복할 수 있도록 사이다 분수 화채 키트와 여름대표 제철음식을 제공한다.

신청대상은 금천구에 거주하는 가족, 9~10일 200세트 분량을 선착순 모집한다. 신청 시 금천구 건강가정·다문화지원센터 프로그램 또는 서비스 이용 경험이 있는 기존 회원이 신규 회원을 초대해야 신청이 가능하다.

참여를 원하는 가족은 금천구 건강가정·다문화가족지원센터 홈페이지 홍보물에 있는 QR코드를 스캔, 구글 설문지를 작성하면 된다.

물품은 12~18일 센터로 직접 방문해야 받을 수 있다. 프로그램은 참여 가족들이 물품키트를 활용해 즐거운 시간을 보낸 뒤 신청 시 작성했던 설문지에 후기를 올리는 방식으로 진행된다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19 4차 대유행으로 인한 강화된 거리두기로 모두 힘든 여름을 보내고 있다”며 “여름맞이 프로그램인 ‘올(All)가족 투(Two)캉스’를 통해 각 가정 내에서 특별하고 즐거운 여름휴가를 보냈으면 좋겠다”고 전했다.

자세한 사항은 금천구 건강가정·다문화가족지원센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr