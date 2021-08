본격적인 휴가철…자동차보험 손해율 상승 전환

[아시아경제 오현길 기자] 코로나19 사태 이후 안정세를 보이던 자동차보험 손해율이 7월 본격적인 휴가철을 맞아 증가했다.

8일 손해보험업계에 따르면 7월 자동차보험 가집계를 마친 10개 손해보험사 중 롯데손해보험을 제외하고 대부분 업체의 손해율이 전월대비 상승했다.

KB손해보험은 6월 손해율이 76.0%에서 7월 81.5%로 5.5%포인트, DB손해보험은 74.6%에서 79.0%로 4.4%포인트 올랐다.

삼성화재(79.5%), 현대해상(78.8%), 하나손해보험(84.9%)은 각각 0.9%포인트씩 소폭 상상했다.

흥국화재는 77.8%에서 88.8%로 11.0%포인트, 한화손해보험은 79.3%에서 81.9%로 2.6%포인트, 메리츠화재는 74.9%에서 76.8%로 1.8%포인트 올랐다.

7월부터 본격적인 휴가철을 맞이해 행락객 증가, 폭염으로 인한 자가용 이용 증가 등 차량 이동량이 증가하면서 사고건수 및 손해율이 전월대비 상승세로 전환된 것으로 풀이된다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr