CJ온스타일, 올펫데이 개최…전 채널서 반려동물 상품 확대

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 오는 10일부터 12일까지 반려동물 시장 성장세에 발맞춰 ‘올펫데이’를 개최한다고 8일 밝혔다. TV, T커머스, 모바일 전 채널에서 반려동물 상품을 확대 운영하고, 한 달에 한 번 고정으로 올펫데이를 진행한다.

오는 10일 오후 CJ온스타일 TV라이브에서는 바닥 미끄러짐을 방지해 슬개골 탈구를 막아주는 반려동물 전용 ‘디팡 매트 폴딩형’을 방송한다. CJ온스타일 단독으로 만나볼 수 있는 디팡은 브랜드 누적 주문 금액 100억 원을 돌파하며 반려인 필수 아이템으로 자리잡았다. 100% 국내 생산 제품이며 공간에 맞춰 원하는 칸수만큼 주문해 손쉽게 설치할 수 있다.

인플루언서 공동구매 마켓 픽더셀에서는 반려동물 헬스케어 상품을 준비했다. 쇼호스트 변진 마켓에서는 펫 헬스케어 브랜드 ‘핏펫 구강관리 세트’를 최대 62% 할인된 가격에 소개한다. 해당 상품은 반려동물용 껌과 스틱형 간식, 칫솔과 치약까지 반려동물 구강 건강에 도움을 주는 상품들로 구성돼 있다.

반려동물 전문몰 올펫에서는 사람이 섭취해도 되는 휴먼그레이드 화식 사료와 반려견 관절 영양제는 물론 반려동물 전용 의료기기 및 보험 서비스 등 약 1400개 브랜드 상품을 만나볼 수 있다. 올펫데이 기간 내 반려동물 상품을 구매하는 전 고객에게 10% 적립금 혜택을 증정할 예정이다.

CJ온스타일 관계자는 “코로나19로 집에 머무는 시간이 늘며 반려동물과 함께하는 시간도 길어지고 있다”며 "앞으로 매월 개최될 올펫데이에서는 반려동물을 키우는 고객들의 수요를 빠르게 캐치해 좋은 상품을 합리적인 가격으로 제안할 것”이라고 말했다.

