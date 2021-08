농협은행 "올원뱅크에서 고기 사 드세요~"

[아시아경제 성기호 기자] 농협은행은 농협경제지주와 제휴를 통해 올원뱅크에서 국내산 축산물을 구매할 수 있는 '농협 LYVLY'를 오픈하고 이를 기념해 다음달 8일까지 '올원×LYVLY'오픈기념 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

'농협 LYVLY'는 농협에서 직접 만든 PB브랜드로 농협에서 상품 기획부터 생산 관리까지 직접 진행하여 ▲합리적인 가격 ▲좋은 품질 ▲안정적인 배송 등 고객에게 바른 먹거리를 제공하고자 출범한 축산 전문 온라인 쇼핑몰이다.

이번 이벤트는 올원뱅크에서 '농협 LYVLY'를 신규 가입한 고객 전원에게 장바구니 할인쿠폰(5000원)과 첫 구매시(4만원 이상) 1만원 상당의 인기상품을 단돈 990원에 구입 가능한 할인쿠폰을 제공하고, 첫 구매 상품 배송 완료 고객 전원에게 10%(최대 1만원) 할인쿠폰을 제공한다.

이종찬 올원뱅크Cell리더는 “고객이 올원뱅크의 다양한 생활 컨텐츠를 경험하고 경품도 받을 수 있는 이벤트를 준비했다”며, “올원뱅크는 생활금융 플랫폼으로서의 차별화된 고객 가치를 제공하기 위해 제휴 서비스를 지속 확대해 나갈것”이라고 말했다.

