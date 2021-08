[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 '올원뱅크' 애플리케이션(앱)에서 꽃 배달 결제 서비스 '올원플라워'를 제공한다고 8일 밝혔다.

한국화훼농협의 꽃다발, 화환, 난 등 화훼 상품을 올원뱅크에 등록한 농협 계좌와 카드로 결제할 수 있다.

상품을 받는 사람이 직접 배송지를 입력할 수 있는 '선물하기' 기능으로 꽃을 전달할 수 있다. 오전 11시 이전 주문 건은 당일 배송이 된다.

농협은행은 비대면 실명확인 절차를 간소화한 'NH농협은행 실명인증' 서비스도 출시했다.

