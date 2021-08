CJ올리브영, 친환경 캠페인 ‘고고 챌린지’ 동참

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 일회용품과 플라스틱을 줄이기 위한 친환경 캠페인 ‘고고 챌린지’에 참여하고, 임직원과 함께 ‘탈 플라스틱’ 실천에 동참한다고 8일 밝혔다.

환경부가 지난 1월 시작한 고고 챌린지는 생활 속 플라스틱을 줄이기 위해 일상에서 하지 말아야 할 행동과 할 수 있는 행동을 약속하는 릴레이 캠페인이다.

올리브영은 사내 소통 플랫폼 ‘올리브라운지’를 통해 일상 속 플라스틱 사용을 줄이기 위한 방안을 공유했다. 프린트 카트리지와 종이 사용을 줄이기 위한 디지털 문서 보고 적극 활용과 텀블러와 친환경 빨대 등의 다회용품 사용 습관화 등이 구체적인 실천 방안으로 제시됐다.

올리브영은 고객에게 고고 챌린지의 취지를 알리고 참여를 유도하기 위해 오는 12일까지 올리브영 공식 인스타그램을 통한 댓글 이벤트도 진행한다. 댓글로 플라스틱을 줄이기 위한 실천 약속을 남기는 고객에게 추첨을 통해 5만원 상당의 친환경 브랜드 화장품을 제공한다.

올리브영 관계자는 “국내 헬스앤뷰티 업계 대표 주자로서 환경을 고려한 다양한 활동을 꾸준히 전개해온 만큼 플라스틱 저감 활동에도 앞장서겠다”고 말했다.

