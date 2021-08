이재명, 아내와 찍은 데이트 사진에 "김혜경의 남편 이재명이다"

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기지사가 아내 김혜경 씨와 함께 행보를 이어가고 있어 눈길을 끌었다.

7일 이 지사는 자신의 페이스북에 '김혜경의 남편, 이재명입니다'라는 제목의 글을 게시했다. 그는 "장인 어른의 고향에 왔다. 충청북도 충주시 산척면 송강리, 돌아가신 장인 어른 일가가 사셨던 소담한 마을이다"라고 운을 떼며 아내 김 씨와 함께 찍은 사진 여러 장을 첨부했다.

이 지사는 "발길 따라 살았던 곳도 돌아보고 마을 정자에서 동네 어르신들을 만나 인사도 드렸다"며 "동네 마트에 가서 장도 보고 간만에 데이트 비스무리한 것을 했다"고 말했다. 이어 "사실 아내에게는 말로 다 못할 미안함이 있다"며 "꿈 많던 음대생이 온갖 모진 일을 맞이해야 하는 정치인의 아내로 살기까지 무수히 많은 감내의 시간이 있었을 것이다", "앞으로도 김혜경보다 이재명의 아내로 불리며 살아야 하는 날이 더 많을 수 있다"고 덧붙였다.

또 이 지사는 "늘 느끼지만 김혜경이라는 사람은 저보다 훨씬 단단하고 결이 고운 사람이다"라고 강조했다. 그는 "이따금 제가 조바심을 낼 때 특유의 낙천성으로 저를 머쓱하게도 만들고, 때로는 저보다 더 단단하게 가족을 지키는 단호함을 뿜어낸다"고 말했다.

이 지사는 "아내 김혜경이 없었다면 국민의 삶을 바꾸겠다는 이 큰 도전에 나설 수 없었을 것이다 "라며 "요즘도 스트레스를 어떻게 푸냐는 질문에 대한 저의 대답은 아내와의 수다 한 판이다"라고도 말했다. 그는 "장인 어른의 숨결이 깃든 곳을 거닐며 속으로 감사하다는 말씀을 몇 번 드렸다", "덕분에 김혜경의 남편 이재명으로, 좌충우돌 촌놈이 분에 넘치게 살고 있다"고 글을 마무리했다.

한편 김 씨는 지난 2018년 지방선거 당시 친문 지지층으로부터 문재인 대통령을 비방한 사회관계망서비스(SNS) 계정 '혜경궁 김씨'의 소유자로 지목당하며 곤욕을 치른 바 있다. 김 씨는 이후 대외 활동을 줄였으나 지난 달 김경수 전 경남지사의 장인상에 조문하며 다시 활동 폭을 넓혀가고 있다.

