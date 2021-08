검찰, '옵티머스' 로비 의혹 이낙연·양호·이헌재 무혐의 결론… 채동욱·이귀남은 입건도 안해

수사 개시 1년 2개월 만에 마무리

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 1조원대 펀드 사기를 저지른 옵티머스자산운용의 정·관계 로비 의혹을 수사해온 검찰이 옵티머스 고문단 등 연루 인사들을 모두 무혐의 처분했다.

8일 법조계에 따르면 서울중앙지검 경제범죄형사부(부장검사 유경필)는 옵티머스 고문단으로 활동한 양호 전 나라은행장과 이헌재 전 경제부총리, 김진훈 전 군인공제회 이사장을 지난 4일 무혐의 처분했다.

검찰은 앞서 선거캠프 복합기 사용료 대납 의혹이 불거진 이낙연 전 더불어민주당 대표도 지난 4월 말 증거 불충분을 이유로 무혐의 처분했다.

옵티머스 고문단 중 1명이었던 채동욱 전 검찰총장과 이귀남 전 법무부 장관은 참고인 신분으로 조사했지만 수사로 연결할 혐의가 발견되지 않아 입건조차 하지 않은 것으로 확인됐다.

검찰은 이들 고문단의 존재가 알려지는 계기가 됐던 옵티머스 내부 '하자 치유 문건'은 김재현 옵티머스 대표가 금융감독원의 검사를 연기할 목적으로 내용을 허위로 부풀려 작성했다고 판단했다.

이 전 대표의 경우 민주당 대표실 부실장이었던 측근 이모씨가 수사 중 숨지면서 이씨에게 복합기 사용료 등 4000만원 상당의 금품을 지원한 브로커 등을 기소하는 선에서 수사가 마무리됐다.

검찰은 양 전 행장과 이 전 부총리 등을 상대로 펀드 사기 공모 여부와 로비 의혹을 조사했지만 혐의를 입증할 결정적인 증거를 찾아내지 못했다.

이재명 경기도지사를 만나 옵티머스 자금이 흘러 들어간 경기도 봉현물류단지 사업 관련 청탁을 한 것 아니냐는 의혹을 받았던 채 전 총장의 경우, 검찰이 지난해 5월 두 사람이 만나 함께 식사한 사실은 확인했지만 두 사람 모두 청탁이 오간 사실을 부인하는 상황에서 이를 뒤집을 증거나 진술을 확보하지 못해 입건조차 하지 않았다.

검찰은 정영제 전 옵티머스대체투자 대표와 친분이 있다고 알려진 이 전 장관의 연루 여부도 조사했지만 뚜렷한 혐의점을 찾지 못한 것으로 알려졌다.

옵티머스 브로커 신모씨로부터 금품을 받고 사업에 도움을 줬다는 의혹이 제기된 전 청와대 자치행정비서관실 선임행정관 A씨 역시 증거 불충분으로 무혐의 처분을 받았다.

다만 검찰은 앞서 구속기소된 윤석호 옵티머스 이사의 부인 이진아 전 청와대 행정관에 대해선 계속 수사 중이라고 밝혔다. 이 전 행정관은 옵티머스 지분 약 10%를 보유하고 옵티머스 관계사들에 이름을 올려 옵티머스 일당의 범행에 가담한 의혹을 받고 있다.

옵티머스 로비 의혹 수사가 마무리되면서 지난 6월 본격적으로 시작된 옵티머스 관련 수사는 1년 2개월 만에 사실상 마무리됐다.

옵티머스 사태는 지난해 6월 옵티머스가 운용하던 사모펀드의 환매가 잇따라 중단되면서 불거졌다.

검찰 수사 결과 옵티머스는 '안정적 자산인 공공기관 발주 매출채권을 할인 매입해 수익을 내는 방식으로 펀드를 운용하겠다'는 투자제안서와 달리 자신들이 지배하고 있는 특수목적법인(SPC)의 사모사채를 매입했다. 그리고 매출채권 서류 등을 위조하는 등 방법으로 불법적으로 모집된 투자금을 선순위 투자자들의 펀드 환매대금으로 지급하는 속칭 ‘펀드 돌려막기’에 사용하거나, 부동산 개발사업 투자, 상장회사 인수 등에 불법적으로 사용한 것으로 드러났다.

이들이 이런 식으로 투자자들로부터 끌어모은 자금은 총 1조 5952억원에 달했던 것으로 파악됐다.

검찰은 옵티머스 사모펀드 사건을 ▲펀드 운용 비리 ▲펀드자금 사용처 비리 ▲펀드 로비 비리 ▲범죄수익환수 등 4개 분야로 나눠 수사해왔다.

검찰 수사를 통해 김재현 옵티머스자산운용 대표이사를 비롯해 모두 15명이 구속기소됐고, 16명이 불구속 기소됐다. 스킨앤스킨 이모 회장은 기소중지했다.

김 대표는 지난달 1심에서 징역 25년의 중형을 선고받았고, 이동열 특수목적법인(SPC) 대표이사와 사내이사 윤석호 변호사는 각각 징역 8년과 수억원의 벌금형을 선고받았다.

검찰은 또 범죄수익 환수를 위해 옵티머스 펀드 자금이 흘러간 곳을 추적해 현재까지 총 40회의 추징보전 결정을 통해 61개 사업장 등에 대해 총 4200억원의 재산을 동결 조치했다. 나머지 투자금 중 6565억원은 부동산 개발사업 등에 투자됐고 나머지는 펀드 돌려막기 등에 소비됐다고 검찰은 전했다.

검찰은 "2017~2018년경 옵티머스 펀드 사기로 인한 투자자들의 피해가 급격하게 확산되기 전에 검찰이 관련 사건 수사에 대한 엄정하고 철저한 진상 규명을 통해 피해 확산을 조기에 방지할 수 있었음에도 제 역할을 다하지 못했다는 지적을 무겁게 받아들인다"며 검찰의 최초 수사가 부실했던 것에 대한 유감을 표했다.

또 검찰은 "향후에도 검찰은 자본시장질서의 근간을 무너뜨린 이 사건 책임자들이 범죄에 상응하는 합당한 처벌을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "아울러 피해자들의 피해 회복에도 적극 앞장서겠다"고 밝혔다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr