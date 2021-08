[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 명품관에서 여름을 맞아 스타일과 편안함을 겸비한 '아일랜드 슬리퍼'를 선보인다고 8일 밝혔다.

아일랜드 슬리퍼는 1946년 하와이에서 탄생한 70년 전통의 브랜드로 하와이 현지 문화와 전통을 담아 수작업으로 생산한다. 오래 신을수록 인솔 부분이 발모양에 맞게 바뀌어 편안하게 착용할 수 있다는 것이 특징이다.

재질은 스웨이드와 가죽 두 가지 종류이며 가격대는 10만원에서 20만원대다. 해당 상품은 갤러리아 명품관 프레드시갈 매장에서 판매한다.

