GS샵, 원더브라 ‘원더데이’ 50% 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 란제리 브랜드 원더브라의 ‘원더데이’를 기념해 반값 할인 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.

원더데이 방송은 이날 하루 동안 TV홈쇼핑 생방송에서 총 4회, 데이터홈쇼핑 ‘GS MY SHOP’에서 총 2회에 걸쳐 진행된다. 올여름 최신상인 ‘원더브라 와이어프리 더블업 에디션’을 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

원더브라 와이어프리 더블업 에디션은 원더브라의 여름 시그니처 라인으로, 와이어프리 제품이기 때문에 시원하고 편안하게 착용할 수 있다. 푸시업 브라의 원조답게 가슴 전체를 볼륨감 있으면서도 넓게 감싸고 모아주는 풀커버 몰드와 오일 패드를 내장했다.

방송 중 구매하는 고객은 원더브라 와이어프리 더블업 에디션 브라, 팬티 4세트에 컬러를 맞춘 원더브라 시크릿 팬티 4종까지 추가로 받아볼 수 있다. 생방송 중에는 구매 고객 40명 추첨해 ‘순금 1돈 골드 바’를 경품으로 제공하는 이벤트도 연다.

GS리테일 관계자는 “원더브라는 87년 동안 여성의 바디와 볼륨을 연구한 만큼 뛰어난 볼륨업 기술과 품질로 두꺼운 고객층을 확보하고 있다”며 “아직 체험을 하지 못한 고객이라면 원더브라 대한민국 1호 매장 GS샵에서 특별한 혜택을 누리시길 바란다”라고 말했다.

