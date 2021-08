이마트24, 경남은행·트리플래닛과 ‘강원도 숲 조성’ 캠페인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 BNK경남은행·트리플래닛과 오는 9일부터 다음달 3일까지 친환경 활동에 동참하는 ‘올리고’ 캠페인을 진행한다고 8일 밝혔다. 이번 캠페인은 친환경 활동 참여와 고객 혜택을 함께 올린다는 의미로, ESG(환경·사회·지배구조) 마케팅 일환으로 기획됐다.

이마트24에서 무라벨 생수를 구매하며 이마트24 모바일앱 통합 바코드를 스캔하는 고객에게는 BNK경남은행 올리고 통장 가입문자와 이마트24 할인쿠폰이 발송된다. 해당 문자를 통해 올리고 통장을 개설한 고객 4000명에게 선착순으로 스타벅스 쿠폰과 함께 개설한 통장에 24만원 잔고 유지 시 4개월간 매월 2000원 캐시백 혜택을 제공한다.

또한 이마트24와 BNK경남은행은 트리플래닛으로부터 묘목 240그루를 입양해 홀몸어르신께 반려나무로 선물하고, 트래플래닛은 판매한 묘목의 수량과 동일한 240그루를 '강원도 산림생태 기능 복구 숲'에 심을 예정이다. 트리플래닛은 반려나무 입양사업을 통해 발생한 수익금의 일부를 숲 조성에 사용하고 있다.

무라벨생수를 구매하면서 이마트24 모바일 앱 통합바코드를 스캔한 고객의 앱 이벤트 페이지에는 숲 조성 참여 버튼이 활성화 된다. 이 버튼을 눌러 참여한 고객을 대상으로 추첨을 통해 조성되는 숲의 현판에 240명의 고객 이름이 각인된다.

이마트24 관계자는 “이종업계와의 다양한 컬래버레이션을 통한 이색 마케팅으로 고객 혜택을 확대하고 재미와 즐거움, 신선함을 제공함으로써 보다 많은 고객들이 이마트24를 방문할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr