고점 찍고 내려온 하이브…주가 반등 시동

'BTS 신곡 효과'로 연중 고점을 찍었던 하이브 하반기 실적 상승을 바탕으로 주가 상승 기대감을 높이고 있다.

8일 하이브 주가는 지난 6일 기준 31만원을 기록했는데 이달 들어 7%가량 상승했다. 지난 6월23일 장중 연중 고점(33만7000원)을 기록한 이후 7월 말까지 약 14% 하락하며 부진한 흐름을 보였다. 급격한 주가 상승 이후 3대 주주였던 사모펀드 운용사 스틱인베스트먼트의 차익 실현 매물이 대거 나타났고, 델타 변이 확산으로 인한 오프라인 공연 재개 우려가 커졌기 때문이다. 시장 전망치에 크게 못 미칠 것으로 예상된 2분기 실적도 지난달 약세에 일조했지만, 블랙핑크의 위버스 입점 소식과 하반기 실적에 대한 기대감이 고조되면서 반등을 시도하고 있는 것으로 분석된다.

2분기 하이브 는 매출액 2786억원, 영업이익 280억원을 기록했다. 매출액은 지난해 같은 기간보다 79.2% 늘었고 영업이익은 6.2% 줄었다. 앨범 부문의 매출액은 지난해 같은 기간보다 106% 증가한 1070억원을 기록했고 콘텐츠 부문은 237% 성장한 913억원을 기록했다. 영업이익은 이타카홀딩스 인수 관련 일회성 비용(100억원) 영향으로 다소 부진한 흐름을 나타냈다.

다만 3분기부터는 큰 폭의 성장이 기대된다. 시장이 전망한 매출액 컨센서스는 3489억원이다. 최근 증권가에선 하이브 주가 눈높이를 더 올려 잡았는데, 적정 주가로 37만~39만원 수준을 제시했다. 최고 적정주가는 50만2000원이었다. 간접매출(MD·라이선싱, 콘텐츠, 팬클럽) 비중이 60%로 확대된 상황에서 세븐틴, 엔하이픈, TXT 등 소속 아티스트들의 활발한 활동도 예정으로 직접 매출(앨범, 공연, 광고·출연료)도 늘어날 것으로 예상되기 때문이다.

무엇보다 위버스의 성장세에 주목해볼 만 하다. 이달 블랙핑크의 위버스 입점과 더불어 연내 저스틴 비버와 아리아나 그란데의 입점도 기대되기 때문이다. 이에 따라 정체됐던 위버스의 한 달 순수 이용자 수(MAU)도 크게 증가할 것으로 예측된다. 지난 6월 MAU는 600만명에 달할 것으로 추정되는데 위버스 이용자수의 활동성도 급증하며 ARPU는 전 분기 대비 53% 증가한 것으로 추정된다. 8월 초 블랙핑크가 예상대로 위버스에 입점했고 이미 150만명이 넘는 위버수를 확보하며 3분기 MAU는 700~800만명에 달할 것으로 전망된다.

안진아 이베스트증권 연구원은 “2분기 이연된 MD와 굿즈 매출 부문이 3분기에 인식될 것으로 예상되면서 전체 매출 가운데 30% 이상 비중을 차지할 것”이라며 “2분기 평균 MAU(530만명)는 전 분기 대비 9% 증가했고 ARPU는 1년 전보다 50% 이상 증가한 가운데 3분기 글로벌 팬덤층이 높은 블랙핑크 입점과 국내외 아티스트 신규 유입 지속으로 팬 플랫폼 매출 비중은 확대될 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr