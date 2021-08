[아시아경제 최동현 기자] 케냐 출신 귀화 마라토너 오주한(33·청양군청)이 부상으로 15km 지점 앞에서 레이스를 중도 포기했다.

오주한은 8일 오전 7시 일본 삿포로 오도리 공원에서 진행된 육상 남자 마라톤 경기에 출전했다. 그는 10㎞ 지점까지는 선두권에 자리했다.

하지만 왼쪽 허벅지에 통증을 호소했다. 잠시 숨을 고르고 다시 달렸으나 15㎞ 지점을 넘어서지 못하고 경기를 포기했다.

오주한은 2018년 9월 한국 국적을 얻고 이번 도쿄올림픽에서 처음으로 '한국 국가대표 선수'로 뛰었다. 오주한의 개인 최고 기록은 2시간05분13초다.

한편, 이날 함께 출전한 심종섭(29·한국전력공사)은 25㎞ 지점을 1시간19분18초로 주파하며 현재 50위권에 올라 있다.

