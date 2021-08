저축은행중앙회, 신규 TV광고 '절친 같은 저축은행' 공개

[아시아경제 송승섭 기자]저축은행중앙회가 9일부터 신규 TV 광고 ‘절친 같은 저축은행’을 게재한다.

중앙회에 따르면 광고에는 ‘서민을 위한 중금리 대출’, ‘높은 예·적금 금리’, ‘쉽고 편리한 디지털 뱅킹’, ‘5000만원 예금자 보호’와 같은 직관적인 문구도 담겼다. 출연자로는 드라마 ‘펜트하우스’ 오윤희 역을 맡은 배우 유진이 참여했다. 광고는 3개월간 지상파와 종편, 케이블 매체에 방영된다. 저축은행중앙회 유튜브 채널에서도 시청할 수 있다.

고객 대상 프로모션도 함께 진행된다. 저축은행중앙회 페이스북에서는 9일부터 ‘TV 광고 On-Air 기념, 절친에게 공유하기’ 이벤트를 실시한다. 오는 19일까지 페이스북에 좋아요를 누르고 응원 댓글을 단 뒤 태그와 함께 공유하면 30명에 모바일 치킨 쿠폰을 증정한다. 11일부터 29일까지 '절친 같은 저축은행 TV광고 시청 유튜브 이벤트'도 시행된다. 유튜브 채널을 구독하고 댓글을 남겨 이벤트에 응모하면 50명에 모바일 편의점 상품권을, 30명에 코로나19 예방 선물세트를 증정한다.

박재식 저축은행중앙회장은 “광고를 통해 저축은행의 긍정적인 이미지와 유익한 정보를 전달한다”며 “시청자가 저축은행을 믿고 안전하게 이용하는 계기가 되길 바란다”고 강조했다.

