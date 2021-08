신한銀, 자가진단키트 19만개 기부…지역사회·군장병 응원

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 코로나19 극복을 위해 서울시, 인천시, 합참, 해군, 해병대에 코로나19 자가검사진단키트 19만개를 기부한다고 8일 밝혔다.

신한은행은 지난달 16일 신한은행-서울시-편의점산업협의와 3자 상생협약을 체결하고 서울시를 통해 서울 시내 편의점 종사자에게 7만개, 인천시와 인천시사회복지공동모금회를 통해 인천 취약계층에게 3만개의 자가진단키트를 지원했다.

또한 합참 및 해군, 해병대 등 군부대에 9만개를 추가로 지급할 예정으로 총 19만개의 자가진단키트를 지원한다.

자가진단키트는 지자체와 군부대의 요청에 따라 사회 취약 계층 및 원격지 군부대부터 순차적으로 제공되어 코로나19의 선제적 검사를 위해 사용될 예정이다.

신한은행 관계자는 "코로나19로 어려움 겪고 있는 지역사회 및 군부대와 긴밀하게 협력해 꼭 필요한 분들에게 코로나 진단키트를 지원하게 됐다"며 "앞으로도 신한은행은 금융그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 3대 전략방향인 친환경·상생·신뢰 관점의 다양한 활동을 이어나갈 것"이라고 말했다.

