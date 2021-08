[오늘날씨] 전국 대체로 흐려…동쪽과 제주도 비소식

[아시아경제 최동현 기자] 일요일인 8일은 전국이 대체로 흐린 가운데 동쪽 지방과 제주도 등에 비 소식이 예보됐다.

8일 오전 기상청에 따르면 전국 주요 지역의 기온은 서울 24.8도, 인천 24.7도, 수원 24.2도, 춘천 23.6도, 강릉 25.5도, 청주 24.6도, 대전 24.8도, 광주 24.9도, 제주 27.3도, 대구 24.3도, 부산 24.8도, 울산 23.2도, 창원 23.4도 등이다.

낮 최고기온은 27∼34도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준이다.

동해안과 남해안 지역은 강풍이 불고 제주도 남쪽 바깥 먼 바다와 남해동부 바깥 먼 바다는 오후에 제9호 태풍 '루핏'이 다가옴에 따라 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일면서 태풍특보가 발표될 가능성이 있다.

기상청 관계자는 "동해상과 남해상에는 천둥·번개가 치는 곳이 있어 해상 안전사고에 유의하길 바란다"고 당부했다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m로 일겠다.

