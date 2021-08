하나銀, 비대면 자산관리·상속설계 상담 서비스 개시

[아시아경제 이광호 기자]하나은행은 신탁을 활용한 통합 자산관리 플랫폼 '100년 리빙트러스트 센터'에서 디지털 채널을 활용한 비대면 자산관리 및 맞춤형 상속 설계 상담 서비스를 시작한다고 8일 밝혔다.

기존의 찾아가는 대면 상담서비스에 더해 하나은행 홈페이지 및 스마트폰 뱅킹 에플리케이션(앱) 하나원큐를 통한 비대면 디지털 상담이 추가됐다.

이번 디지털 채널 확대로 디지털·모바일 환경에 친숙한 MZ세대도 젊은 시기부터 체계적인 준비를 통해 준비된 노후를 맞이할 수 있도록 ▲ 체계적 자산관리 계획 ▲ 맞춤형 자산 증대 솔루션 ▲ 상속 설계 ▲ 재산 증여 관련 종합적인 금융 솔루션이 제공될 것이라고 하나은행은 설명했다.

100년 리빙트러스트 센터는 개별 상담 기능을 강화하기 위해 법률·세무·부동산 전문가, 신탁 컨설턴트 등 전문 인력을 기존 18명에서 25명으로 늘렸다.

김기석 하나은행 자산관리그룹 부행장은 "차별화된 자산관리와 상속 설계를 통해 더 큰 행복을 전해드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

