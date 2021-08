"英버진 애틀랜틱 항공, 올 가을 런던 상장"

[아시아경제 조유진 기자] 영국 버진 애틀랜틱 항공이 코로나19 경제재개에 대비해 올 가을 런던 증권거래소에 상장을 계획중이라고 블룸버그 통신이 7일(현지시간) 보도했다.

소식통에 따르면 버진 애틀랜틱 항공 경영진은 주요 투자자, 금융투자업계 관계자들과 올 가을 런던 증시에 상장하는 방안을 논의 중이다.

버진 애틀랜틱 항공 지분은 영국 억만장자 리처드 브랜슨 회장이 이끄는 버진그룹이 51%, 미국 델타 항공이 49%를 소유하고 있다.

버진 애틀랜틱 항공은 코로나19 팬데믹 여파로 전세계 항공여행 수요가 끊기면서 어려움을 겪어왔다.

지난해에는 항공여객 수가 80% 감소하면서 세전 6억5900만파운드(약 1조477억원)에 달하는 손실을 봤다.

샤이 와이스 버진 애틀랜틱 항공 최고경영자(CEO)는 항공여객 수요가 재개되면 수익성이 높은 장거리 노선에서 운임이 코로나19 이전 수준으로 되돌아갈 것으로 예상했다.

