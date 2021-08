룰라 "내년 대선, 정권은 국민이 넘길 것"

[아시아경제 조유진 기자] 내년 브라질 대선에서 양자 대결구도를 보일 것으로 관측되는 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 전 대통령이 대통령직을 순순히 넘기지 않겠다고 말한 자이르 보우소나루 대통령을 강하게 비난했다.

룰라 전 대통령은 6일(현지시간) 소셜미디어에 올린 글을 통해 "내년 대선에서 누가 승자가 되더라도 보우소나루 대통령으로부터 권한을 넘겨 받으려 할 필요가 없으며, 정권은 국민이 넘길 것"이라고 말했다.

그는 보우소나루 대통령이 2018년 대선 캠페인 내내 거짓말을 계속했음에도 대선후보 토론에 전혀 참여하지 않아 검증을 제대로 거치지 않았다는 사실을 거론했다.

룰라 전 대통령은 지난 독일 ARD 방송과 인터뷰에서 "보우소나루는 자신이 내년 대선에서 패배하고 체포될 것을 두려워하고 있다"고 강하게 비난한 바 있다.

룰라는 아직 대선 출마를 공식 선언하지 않았으나 각종 여론조사에서 압도적인 선두를 유지하고 있다.

지난달 초에 이뤄진 여론조사에서 예상 득표율은 룰라 46%, 보우소나루 25%로 나왔다. 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않아 룰라와 보우소나루가 결선투표에서 맞붙으면 58% 대 31%로 룰라의 승리가 예상됐다.

