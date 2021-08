韓 대미 무역흑자 순위 하락 '14위'

2년 연속 하락

[아시아경제 조유진 기자] 올해 상반기 각국의 대미 무역수지 흑자 규모에서 한국의 순위가 14위로 작년보다 두 계단 하락했다.

8일 미 상무부 자료에 따르면 올 상반기 한국의 대미 무역 흑자액은 119억4200만달러(약 13조7154억원)로 작년 상반기(106억100만달러)보다 12.7% 늘었다.

이 기간 세계 각국의 대미 무역 흑자액은 25.3% 증가했다. 이에 따라 미국과 거래하는 200여개 국가 중 한국의 흑자 규모 순위는 작년 상반기 12위에서 올해 14위로 하락했다.

상반기 기준 2019년에 10위였던 한국의 흑자 순위는 2년 연속 하락했다.

올해 상반기 대미 무역 흑자가 가장 많은 나라는 중국으로 1585억4800만달러(182조924억원)에 달했다.

세계 각국의 전체 대미 무역 흑자액 중 약 30%에 달하는 수준이다.

중국에 이어 2위 흑자국은 멕시코(529억1000만달러)였고 베트남(420억9500만달러), 독일(334억8000만달러), 일본(303억1300만달러)이 5위권 안에 들었다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr