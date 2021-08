美실리콘밸리서 '델타 플러스' 무더기 감염

[아시아경제 조유진 기자] 미국 샌프란시스코 실리콘밸리 지역에서 코로나19 델타 변이에서 파생된 델타 플러스 변이 감염자가 무더기로 나왔다.

7일(현지시간) 현지 언론에 따르면 캘리포니아주 샌타클래라 카운티 보건당국은 이날 64명의 델타 플러스 변이 환자를 확인했다고 밝혔다.

샌타클래라 카운티는 애플과 구글, 인텔 등 실리콘밸리의 주요 기업 본사가 위치한 곳이다.

카운티 보건당국은 델타 변이와 함께 델타 플러스 변이의 감염 경로를 추적하고 있다면서 델타 플러스 변이가 원래의 델타 변이보다 더 우려해야 할 상황인지에 대해선 충분한 정보가 없는 상황이라고 말했다.

델타 플러스 변이는 전 세계 코로나19 유행을 주도하는 인도발 델타 변이에서 파생된 바이러스다.

이본 말도나도 스탠퍼드 의대 교수는 델타 변이와 비교해 델타 플러스 변이의 전파력을 알 수 없는 상황이라고 말했다.

샌프란시스코 캘리포니아대학(UC샌프란시코)의 감염병 전문가 피터 친-홍 박사는 델타 플러스 변이의 전파력에 대해 "적어도 델타 변이만큼 나쁘다고 생각한다"며 코로나 변이의 출현을 막기 위해서는 더 많은 사람이 백신을 맞아야 한다고 당부했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr