美 하루 평균 확진자 10만명 넘어...2월 이후 처음

[아시아경제 조유진 기자] 미국에서 코로나19 하루 평균 신규 확진자가 2월 이후 처음으로 10만명을 넘어섰다.

7일(현지시간) AP 통신은 미 존스홉킨스대학 자료를 인용해 지난 6일 기준 일주일 동안 하루 평균 10만7140명의 코로나 환자가 발생했다고 전했다.

일주일 단위로 집계하는 일평균 신규 환자가 10만명을 넘은 것은 2월 이후 처음이다.

백신 미접종자를 중심으로 델타 변이가 급속도로 퍼지면서 일평균 환자는 올해 초 겨울 대유행에 버금가는 수준으로 올라선 것이다.

AP 통신은 "델타 변이가 얼마나 빨리 퍼졌는지를 상기시키는 암울한 기록"이라고 진단했다.

CNN 방송은 "전염력이 높은 델타 변이가 미국에서 장악력을 높이면서 하루 평균 코로나 환자가 몇 달 만에 최고 수준에 도달했다"고 전했다.

코로나 신규 환자가 늘면서 사망자와 입원 환자도 급증세다. 존스홉킨스대에 따르면 지난 일주일간 하루 평균 사망자는 497명을 기록해 그전 일주일과 비교해 40% 증가했다.

또 미국 보건부가 집계한 6일 기준 입원 환자는 6만3250명을 기록해 지난 6월 29일 올해 들어 최저치였던 1만6152명의 4배 가까운 수준이다.

입원 환자는 백신 접종률이 낮은 미국 남동부 지역에서 급증하고 있다고 AP 통신은 전했다.

미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 플로리다, 조지아, 앨라배마, 미시시피, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 테네시, 켄터키주 등 8개 남동부 주가 미국 신규 입원 환자의 41%를 차지했다.

코로나 입원 환자가 늘면서 일선 병원에선 병상 부족 사태도 나타나고 있다. 텍사스주 휴스턴 보건 당국은 현지 병원에 코로나 환자가 넘치면서 일부 환자들을 북부 노스다코타주까지 긴급 이송하는 사례가 발생했다고 밝혔다.

휴스턴시 최고 의료 책임자인 데이비드 퍼시 박사는 병상이 없어 환자를 태운 앰뷸런스가 몇 시간 동안 병원 앞에서 대기하는 상황이 벌어지고 있다며 "지금 의료 시스템은 거의 한계점에 와있다"고 경고했다.

