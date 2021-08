[부고] 신완철 (주)인평 대표·경숙 소설가 부친상

[아시아경제 임주형 기자] ▲신완철 (인평 대표이사)·신홍철 (유아이헬리제트 기장)·신효철 (푸른저축은행 감사본부장)·신익철 (CJ대한통운 점장)·신경숙 (소설가)·신소연 (약사) 부친상, 남진우 (명지대 교수)·유선근 (금융감독원 부국장) 빙부상 = 8일, 빈소 정읍 호남장례식장, 발인 8월 9일 오전 7시 30분, 장지 전북 정읍시 선영.

