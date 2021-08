[코리아루트] 설악산 법보(法寶) '오세암'과 '대장경'

부처님 말씀 담은 관음 성지 '오세암'

강원 문화 정체성과 설악권 문화유산 토대

[아시아경제 라영철 기자] 1865년(고종 2년) 남호스님(南湖, 1820~1872)이 설악산 오세암(五歲庵)에 봉안했던 팔만대장경 인경본(印經本)은 50 궤짝 6000여 권에 달했다.

그러나 '대장전(大藏殿)'을 지어 경전을 보관해오다 1950년 한국전쟁 때 불에 타 모두 소실됐다. 오세암에서 85년의 짧은 세월이었지만, 그 존재는 조선 후기 설악산을 다녀간 유람객과 유학자, 선교사, 문학자, 불자들에 의해 알려졌다.

특히 일제강점기인 1905년에 백담사에서 출가한 만해(萬海) 한용운(1879~1944)은 오세암에서 대장경을 접하고 불교 수행과 공부를 시작했던 것으로 알려지고 있다.

그는 `님의 침묵` 시를 발표하고 민족독립운동을 구상했으며, 인제군에서는 매년 8월 광복절을 전후해 '만해 축전'도 열리고 있다.

이처럼 전통사찰 오세암에 팔만대장경 인경본(印經本)과 그 보관처가 있었다는 것은 통일신라시대부터 조선 후기까지 전승되고 있었던 불교 문화의 역사성을 살피는 대표적인 사례로 꼽히고 있다.

역사적 인물들을 키워내고 강원문화의 정체성과 설악권 문화유산의 토대로서 대장경이 봉안된 오세암을 재조명해 본다. [편집자 주]

◈ 글 싣는 순서

① 설악산 법보(法寶) '오세암'과 '대장경'

② 역사적 인물 키워낸 '오세암'

① 설악산 법보(法寶) 오세암과 대장경

■ '대장경(大藏經)' 봉안

기록에 따르면, 설악산 오세암(五歲庵)은 645년(선덕여왕 14년) 신라시대 고승 자장율사(慈藏律師. 590∼658)에 의해 '관음암(觀音菴)'으로 창건됐다.

1643년 관음암은 '오세암'으로 이름이 바뀌고, 1865년(고종 1년)에는 불교 경전인 '팔만대장경(八萬大藏經)' 인쇄본이 봉안되는 불교사적으로 중대한 사건을 맞는다.

오세암에 팔만대장경이 봉안된 것은 관음암으로 창건한 지 1200여 년만의 일이다. 이는 설악산에 불교가 전래된 이후 불교 역사와 신앙적 전통성을 이어가는 새로운 계기가 됐다.

1889년에 쓰인 '설악산 오세암 경각 중건기'에는 고종 원년에 남호(南湖) 스님이 합천 해인사의 인대장경(印大藏經) 6000여 권을 두 질을 인쇄해 이듬해 동해를 거쳐 '설악산'과 '오대산'으로 운반했다고 기록돼 있다.

'해인사 고적 인성 대장경' 발문에 의하면 당시 팔만대장경 인경에 대해 다음과 같이 기록하고 있다.

"하나는 오대산(五臺山) 월정사의 암자 상원사(적멸보궁)에 봉안해 훗날 고찰한 자료로 삼고, 또 하나는 설악산(雪嶽山) 오세암에 봉안해 사람의 안목을 열어 주려한다"라고 전해진다.

윤형준 인제군 학예연구사는 본지와 인터뷰에서 "설악산에서 대장경을 읽은 사람은 만해(萬海) 한용운 선생인데 성리학자인 만해가 불교에 귀의하게 된 계기가 대장경이다"면서 "일제강점기 독립운동까지 할 수 있었던 큰 역할을 했다"라고 말했다.

해인사 팔만대장경을 인쇄해 오세암에 봉안한 남호 스님은 조선 후기 대표적인 '율사(律師)'로 알려져 있다.

전남 고부 출신으로 철종 3년(1852년) 철원 보개산 심원사 지장암에서 출가해 평생을 받쳐 경전 사경(寫經)에 매진하고 이를 판각해 경판을 만들어 간행하는 일에 힘 쏟아 '동방의 율사'로 불려졌다.

남호 율사의 해인사 팔만대장경 오세암 봉안 유래는 서울 봉은사에 있는 남호 스님 비문에 남아있다.

특히, 조선 후기 설악권 불교계에서는 팔만대장경 판본을 봉안했던 '오세암'과, 석가 사리탑을 축조한 '봉정암', 내설악 신라불교 유입의 거점이 된 '백담사'를 두고 '佛寶(봉정암)', '法寶(오세암)', '僧寶(백담사)'의' '삼보(三寶)'로 자처했던 기록이 확인되고 있다.

또 다른 기록에 따르면, 1923년 영국인 선교사 찰스 헌트(Charles Hunt) 신부가 설악산 여행 중에 "오세암 2층에 불경이 보관돼 있다"며 장경각으로 추정되는 사진을 남겼다. 그러나 이 건물은 1950년 한국전쟁 때 소실됐다.

■ 대장경, 1500리 길 여정(旅程)

1864년(고종 원년)에 해인사에서 팔만대장경 두 질이 인쇄돼 이듬해 낙동강과 동해안 뱃길 약 1500리를 이동해 설악산 오세암과 오대산 적멸보궁에 각각 봉안됐다.

'합천 해인사지'에는 인쇄한 대장경을 경주 포항으로 운반해 동래(東萊)로부터 항해했는데 "상서로운 바람이 서서히 불고, 신령한 거북이 앞뒤에서 호위했다"라고 전한다.

대장경 운반 경로는 낙동강 뱃길을(포항 또는 부산) 이용해 동해안을 거친 것으로 추정된다.

오세암에 봉안한 대장경은 6500여 권으로 소나무로 만든 50개의 궤(櫃)에 넣어 운반했다. '합천 해인사지'와 '남호 스님 비문'에 이동경로 등이 기록돼 있다.

당시 육로로 물건을 옮기는 운송 또는 교통수단은 사람과 말(馬), 소(牛)가 전부였다. 그러나 대장경을 옮기는데 동원됐던 소(牛)는 불교와도 밀접한 관계가 있다.

불가에 따르면 석가모니 부처님의 태자 때 이름은 '고타마 싯다르타'인데 성(姓)에 해당하는 '고타마'의 뜻은 '가장 좋은 소', '거룩한 소'란 의미다.

대부분의 사찰 법당 벽화 '심우도(尋牛圖)'에서도 '소(牛)'는 어김없이 등장한다. 불가에서 소는 '인간의 본래 자리'를 의미하기 때문에 수행을 통해 본성을 깨닫는 과정을 비유한 '심우도'를 그렸다고 한다.

원래 '심우도'는 곽암 선사(송나라)에 의해 '화엄경'의 '미륵불 출세'를 상징화해 그렸다지만, 지금에서는 '심법(心法)'을 닦아 본래 자성을 찾는 '심우(心牛)'가 된 셈이다.

고려시대 보조국사 지눌도 자신의 호를 '소를 기르는 사람'이라는 뜻의 '목우자(牧牛子)'로 삼았다고 한다.

만해 한용운도 '불성을 찾기에 전념하는 곳'의 의미를 담아 서울 자택 이름을 '심우장(尋牛莊)'으로 지었다.

이처럼 '소(牛)'는 불교와 친근한 동물이었다. 오세암에도 소와 불교가 친근했음을 알 수 있는 옛 흔적이 있다. 천진 관음전으로 오르는 계단 입구에 있는 '소맷돌'이다.

소가 대장경을 지고 오세암으로 옮긴 것으로 추정됨에 따라 설악에 '삼보(三寶)'를 갖추는 '불보(佛寶)' 중건을 완성한 것으로 평가받고 있다.

불교가 있는 곳에 반드시 '삼보(三寶)'가 갖춰져야 하는데 삼보는 '부처(佛)', '부처의 가르침(法)', 그 가르침을 따르는 수행자들인 '승가(僧)'를 말한다.

설악산 불교에서 '삼보(三寶)'의 태동은 7세기경부터다. 자장율사가 봉정암에 부처님 진신사리를 봉안하고, 백담사 전신 사찰인 한계사를 건립했으며, 현재의 오세암을 관음암으로 창건하면서 시작된 것으로 보고 있다.

윤형준 학예연구사는 "오세암에 팔만대장경을 봉안한 것은 사실이고, 80여 년간 대장경이 새로운 역사를 만들어 준 계기가 됐다"라며 "불교 유산과 민족 유산으로서의 역할을 했다"라고 말했다.

오세암 천진 관음전 계단 입구에 소 형상의 '소맷돌'이 어떻게 조성됐는지 그 시기와 배경에 대해서는 정확히 알 수 없다.

그러나 해인사에서 오세암으로 대장경 인경본을 옮기는 데 동원된 소가 온 힘을 다 쏟아 험한 설악산을 올랐고, 불교와의 친근함과 연관 있는 것으로 추정된다.

이밖에 오세암에 봉안된 이후에는 소가 오세암의 팔만대장경을 지키는 수호 동물이 됐다는 전설도 전해지고 있다.

인제군은 지난 2018년 오세암에 '대장전 홍보관'을 건립한 데 이어, 수행을 통해 본성을 깨달아 가는 과정을 소(牛)에 비유하며, 불교와의 친근함 등을 잘 전달하고 소와 대장경 관련한 스토리텔링을 발굴하는 등 오세암에 소(牛) 형상 건립을 계획하고 있다.

■ 대장경 '전각(殿閣)' 건립

1950년에 일어난 한국전쟁으로 설악산의 사찰과 암자들은 많이 소실됐다. 오세암의 대장전도 한국전쟁 당시 모두 불에 탔다. 1864년 해인사에서 인쇄돼 이듬해 오세암에 봉안된 지 85년 만이다.

오세암에 대장경이 봉안되고, 경전을 보관하는 전각이 지어졌다. 1865년 건립된 최초의 경각은 이후 20여 년간 보수와 중건을 거듭했다.

'오세암 경각 중건기'에 기록된 바, 1950년까지 '대장전(大藏殿)'이라는 2층 건물이 보존됐는데 1889년에 중건된 것으로 추정되고 있다.

첫 번째 전각은 대장경이 오세암에 처음 봉안된 1865년으로 암자 뒤편에 세웠다. 그러나 터가 견고하지 못하고 비바람이 들이쳐 몇 해 지나지 않아 무너졌다.

1875년에 새로운 터를 골라 다시 지었지만, 이 또한 비와 눈으로 습기가 차 오래가지 못했다. 이후 1889년 봄에 부서진 건물을 걷어내고 2층 규모로 세 번째 건립됐다.

그러나 산중 암자 중에서도 '오세암'과' 봉정암'이 전란(戰亂) 중에 터만 남기고 완전히 타버린 것은 지금까지도 안타까움으로 남는다.

오세암은 6~7세기 자장(慈裝)에 의해 불교가 도입된 설악권 불교문화의 역사성과 핵심적 신앙 가치를 전승하고, 향후 불교문화유산 활용사업 등을 통해 강원문화의 정체성을 살리는데 일조할 것이라는 기대를 낳고 있다.

라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr