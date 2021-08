"연말까지 전세계 코로나 사망 530만명 달할 듯"

[아시아경제 조현의 기자] 델타 변이 바이러스의 확산 등으로 올해 말까지 코로나19 누적 사망자가 530만명에 달할 것이라는 전망이 나왔다.

6일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미 워싱턴주립대 산하 보건통계연구소는 오는 12월까지 전 세계 코로나19 사망자가 530만명을 웃돌 것이라고 내다봤다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 현재까지 전 세계의 코로나19 사망자는 약 430만명이다. 미국이 63만명으로 가장 많고 브라질(56만명), 인도(43만명), 멕시코(24만명), 페루(20만명)이 뒤를 이었다.

연구소는 "사망자 수는 다음 달 초 정점을 찍은 뒤 조금씩 줄어들 것"이라고 전망했다. 그러면서 "비공식적인 사망까지 포함하면 연말까지 누적 사망자가 1200만명을 넘길 것이"라고 덧붙였다.

전 세계에서 사망자가 가장 많이 발생한 미국은 델타 변이의 확산으로 확진자가 급증하고 있다. AP통신은 "지난 6월 말 하루 평균 1만명대였던 확진자가 현재 10만명대"라며 "델타 변이 바이러스가 얼마나 빨리 미국 전역에 퍼졌는지를 보여주는 암울한 사례"라고 전했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr