"주택연금으로 장기요양 비용을"…美·호주, 고령화 추세에 상품 논의

보험연구원, '해외 주택연금 장기요양 연계상품 논의' 보고서

[아시아경제 기하영 기자]급속한 고령화 추세로 장기요양 수요가 증가함에 따라 최근 해외에서 주택연금과 장기요양을 연계하는 새로운 접근방식이 논의되고 있다. 고령화가 급속도로 진행되고 있는 우리나라도 해당 문제와 관련해 시사점을 제공할 것으로 보인다.

7일 보험연구원이 최근 발표한 '해외 주택연금 장기요양 연계상품 논의' 보고서에 따르면, 호주, 미국 등에서는 노령인구의 주택자산을 유동화해 장기요양 비용을 충당할 수 있도록 하는 '주택연금-장기요양 연계 상품'에 대한 논의가 이루어지고 있다. 기존 공·사 보장체계에서 한계점이 드러난 장기요양보험의 대안으로 점차 활성화되고 있는 주택연금이 고려되고 있는 것이다.

실제 공적 장기요양보험 제도에서는 고령화에 따른 급여지출 확대로 재정의 지속가능성 문제가 제기되고 있고, 사적 보장 체계에서는 민영 상품의 수익성 악화로 성장이 정체되고 있다.

해외 보험업계는 주택연금과 장기요양보험의 결합이 역선택 위험을 감소시키고 보험료 부담을 완화해, 장기요양보험 관련 신시장 확대에 도움이 될 수 있을 것이라 평가하고 있다.

주택연금이 오래 살 것으로 예상되는 노령인구에게 매력적인 상품이기 때문에 주택연금-장기요양 결합 상품 가입 신청자가 장기요양보험을 단독으로 가입하려는 사람에 비해 상대적으로 건강할 가능성이 높기에 역선택 위험성이 낮다는 설명이다. 이와 비슷한 이유로 연금 상품과 장기요양보험의 결합을 통한 위험 간 자연헷지 효과로 연금-장기요양보험 연계 상품의 보험료가 단독 장기요양보험 상품에 비해 저렴하게 산정될 수 있다고 보고 있다.

주택연금을 장기요양 비용의 재원으로 연계하는 방법으로 ATM(자율인출) 방식, 장기요양보험 계약, 가족 구성원의 요양시설 보증금 지불 등이 거론된다. 'ATM 방식'은 장기요양 비용이 발생할 때마다 주택지분을 유동화한 재원에서 필요한 만큼 인출해 장기요양 비용으로 지출하는 방식이다. 다만 이 방법은 리스크 풀링을 통한 보험 기능은 제공하지 않는 형태다. '장기요양보험 계약'은 주택연금 가입을 통해 현금화한 자금을 바탕으로 장기요양보험 보험료를 납부하는 방식으로, 만기 이전에 장기요양이 필요한 상황이 발생할 경우 보험금 혜택을 받을 수 있다. 마지막으로 '장기요양기관 비용 지불' 방식은 가족이 보유 주택에 계속 거주하면서 가족 구성원 중 한 명만 요양기관에서의 간병 서비스가 필요한 경우 해당 요양시설의 입소 보증금 등을 주택연금으로 유입된 자금에서 지불하도록 하는 방식이다.

해외 보험 전문가들은 주택연금과 장기요양보험 결합 상품의 초기 시장 형성을 위해 타겟 고객인 고령 소비자에게 적합한 상품 설계, 다양한 분야의 협력을 통한 관련 데이터 확보 등의 노력이 필요하다고 조언한다. 보고서는 " 주택연금과 장기요양 관련 상품은 각각 그 자체로 복잡한 구조를 지니고 있기 때문에 '주택연금- 장기요양 연계 상품'은 고령 소비자 입장에서 이해하기 쉬운 단순한 구조로 설계돼야 한다"며 "주택가격 상승률, 장기요양 발생률 등 다양한 위험요인에 대한 데이터 집적과 활용을 위해 보험, 경제, 부동산 등 여러 분야의 전문가와 공공기관과의 협업이 필요하다"고 지적했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr