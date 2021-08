경찰대 신입생 1차 시험 합격자 발표…男 214명·女 100명 등 총 314명

[아시아경제 이관주 기자] 경찰대학은 2022학년도 신입생 전형별 모집정원의 600%를 선발하는 1차 시험 합격자 314명(남성 214명, 여성 100명)을 발표한다고 8일 밝혔다.

올해 경찰대 신입생 모집 경쟁률은 50명 모집에 4620명이 지원, 92.4대 1을 기록했다. 전형별로는 일반전형 278명(남성 187명, 여성 91명), 특별전형 36명(남성 27명, 여성 9명)이 1차 시험을 통과했다.

이번 시험은 지난달 31일 전국 14개 시험지구의 15개 시험장에서 국어(45문항), 영어(45문항), 수학(25문항, 주관식 5문항 포함) 3과목으로 치러졌다.

응시자 중 자가격리자 4명에 대해서는 사전 지정된 시·도 경찰청 교육센터 등 별도시험장에서 응시하게 했고, 시험 당일 발열·기침 등 이상자 5명은 별도 예비시험실에서 응시해 특이사항 없이 시험을 마칠 수 있게 조치했다.

1차 시험 합격자는 이달 13일까지 구비서류를 제출해야 하며, 서류 미제출자 인원에 따른 추가 합격자는 20일 발표할 예정이다. 이어 신체검사는 9월 3일까지, 체력검사는 9월 7~16일 사이에 실시할 예정이다. 신체검사와 체력검사 합격자는 10월 4~15일 사이에 면접시험을 진행한다.

최종 합격자는 대학수학능력시험 결과와 1·2차 시험 성적 등을 합산해 12월 23일 발표될 예정이다.

