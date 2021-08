"기술·비용 장벽에도…마이크로LED 칩 시장, 5년 내 150배 확대 전망"

[아시아경제 정현진 기자] TV용 마이크로LED 칩 시장이 기술과 비용 장벽에도 불구하고 5년 내에 150배 성장해 2025년 34억달러(약 3조9000억원) 규모가 될 것이라는 전망이 나왔다.

8일 업계에 따르면 대만 시장조사업체 트렌드포스는 최근 보고서를 통해 TV용 마이크로LED 칩 관련 연간 매출이 2021~2025년 연평균 250%에 달할 것으로 보인다면서 이같이 전망했다. 올해 2300만달러 수준에 불과한 시장 규모가 불과 5년 만에 150배 가량 증가할 것으로 내다본 것이다.

트렌드포스는 삼성전자가 마이크로LED TV를 적극적으로 키워나가고 있다는 점에 주목했다. 삼성전자는 2018년 세계 최초 마이크로LED TV인 '더 월' 146인치 제품을 출시했다. 이후 지난 3월에는 국내에 110인치 마이크로LED TV를 내놨다.

한종희 삼성전자 영상디스플레이(VD) 사업부장(사장)은 지난 4월 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '월드IT쇼 2021'에서 "이미 가장 화면이 큰 146인치 마이크로LED 라인은 풀가동 중"이라면서 "하반기 중 70인치와 80인치 제품까지 출시되면 생산라인을 증설 해야할 것"이라고 밝히기도 했다.

트렌드포스는 "마이크로LED TV가 널리 상용화되기 전에 TV 제조업체들이 기술 장벽을 넘고 대규모 투자를 해야한다는 문제에 직면할 것"이라면서 디스플레이 제조업체들이 대형 디스플레이를 위한 마이크로LED 기술 적용을 하려고 초기 계획을 세웠다고 언급했다.

다만 트렌드포스는 마이크로LED TV를 만들기 위해서는 엄청난 수의 칩이 필요한 데 이로 인해 TV 제조원가 중 가장 큰 비중을 차지하고 있다고 지적했다. 또 높아지는 백플레인·드라이버 기술적 난이도, 대량 생산에 따른 수율과 제조 시간 등을 언급하며 상용화를 위해서는 해결해야할 과제들이 있다고 강조했다.

트렌드포스는 "이 기술에 대한 막대한 비용 문제가 단기간 안에 해결되진 않을 것"이라면서 한국의 TV제조업체들이 마이크로LED TV 개발에 적극적으로 투자하고 있고 마이크로LED 디스플레이가 시네마급 디스플레이나 고급 TV의 기준에 부합할 수 있다는 점 등을 토대로 시장 규모가 확대될 것이라고 예상했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr