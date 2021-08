금메달 따면 '8억 원'…나라별 포상금 얼마나 다를까?

[아시아경제 김소영 기자] 선수들의 땀과 노력이 깃든, 값진 미소가 함께하는 순간. 획득만으로도 영광인 금메달을 돈으로 온전히 환산할 순 없지만, 금메달 획득에 따른 국가별 포상금에 차이가 있어 화제다.

지난 1일 미국 경제 전문지 포브스는 이번 2020 도쿄올림픽에 출전한 206개국의 메달 포상금에 대해 소개했다.

포브스에 따르면 가장 많은 포상금을 주는 나라는 싱가포르로, 금메달리스트에게는 한화로 약 8억5000만원에 달하는 포상금을 지급한다. 은메달리스트에게는 50만 싱가포르 달러(4억2528만원), 동메달리스트에게는 25만 싱가포르 달러(2억1264만원)를 제공한다. 포브스는 "단체전에서 금메달을 딸 경우 메달리스트는 더 큰 돈을 받게 된다"고 설명했다.

뒤이어 대만, 홍콩, 인도네시아, 방글라데시가 있다. 도쿄올림픽 역도, 배드민턴에서 각각 금메달 1개씩을 따낸 대만은 2000만 대만달러(약 8억2480만원)를 금메달 포상금으로 준다. 홍콩은 금메달리스트에게 500만 홍콩달러(약 7억4100만원)를 지급하기로 했다. 인도네시아는 50억 루피아(약 3억9900만원)의 금메달 포상금과 평생 월 160만원가량의 연금이 별도 지급된다. 방글라데시는 30만 미국달러(약 3억4560만원)를 금메달 포상금으로 준다.

반면 미국과 유럽국가들은 앞서 언급한 국가들과 비교했을 때 상대적으로 금메달 포상금 규모가 크지 않다. 이탈리아가 금메달에 18만 유로(약 2억4600만원)를 내걸어 유럽 국가 중에서 그나마 포상금 규모가 큰 편에 속하며, 다음으로 헝가리가 5000만 포린트(약 1억9100만원), 코소보가 10만 유로(약 1억3670만원)를 지급하며 영국과 스웨덴 등은 포상금 자체가 없다.

미국도 금메달리스트에게 3만7500달러(약 4320만원)를 주며, 이번 올림픽 개최국인 일본도 금메달 포상금으로 4만5000 미국달러(약 5180만원)를 지급하는 것으로 알려졌다.

한국은 개인전 금메달 6300만원, 은메달 3500만원, 동메달 2500만원을 포상금으로 주고 단체전은 개인전 금액의 75%를 지급한다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr