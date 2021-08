폭염에 잦은 소나기까지…입꼬리 올라간 여름가전

쿠쿠홈시스 창문형 에어컨 ‘불티’…7월 판매량 전월比 961% ↑

에어 서큘레이터 수요도 늘어…매달 판매량 70%씩 증가

[아시아경제 이준형 기자] 올 여름 기록적인 폭염에 잦은 비가 이어지며 여름가전 판매량이 급증하고 있다.

8일 쿠쿠홈시스에 따르면 회사가 생산하는 '인스퓨어 창문형 에어컨'의 지난달 판매량은 전월 대비 961% 급증했다. 코로나19 4차 대유행이 지속되고 찜통 더위가 이어지며 '방방냉방(방마다 별도 에어컨으로 냉방)' 트렌드가 확산한 영향이다.

창문형 에어컨은 실외기와 실내기가 하나로 합쳐진 일체형 제품이라 창문이 있는 곳 어디에나 쉽고 간단하게 설치가 가능하다는 점도 한몫 했다. 타공 공사 등이 필요하지 않아 이사 등 거주환경 변화나 설치 비용에 대한 부담도 줄였다. 공간 효율성을 극대화한 인스퓨어 창문형 에어컨의 슬림한 디자인도 실적에 영향을 미친 것으로 보인다는 게 회사의 설명이다.

공기를 순환시켜주는 에어 서큘레이터 판매량도 증가세를 보이고 있다. 쿠쿠홈시스에 따르면 '인스퓨어 에어 서큘레이터'는 지난 5월 출시 후 매월 판매량이 약 70%씩 증가했다.

이 제품은 좌우 회전만 가능한 일반 선풍기와 달리 상하좌우 입체 회전이 가능해 모든 공간에 빈틈없이 바람을 전달한다. 고성능·고출력 기능의 항공 모터가 장착돼 소음이나 모터 과열 없이 오랜 시간 바람을 즐길 수도 있다.

잦은 소나기로 습도가 높은 날이 늘어나자 제습기를 찾는 소비자들도 늘고 있다. 쿠쿠홈시스에 따르면 '인스퓨어 공기청정 제습기'의 지난 6월 판매량은 전월 대비 약 50% 증가했다. 쿠쿠홈시스의 제습기는 장마철에 주로 사용되는 일반 제습기와 달리 공기청정기와 제습기를 합친 투인원(2 in 1) 제품이다.

쿠쿠홈시스 관계자는 "온열 질환 예방에 도움을 주고 쾌적한 실내 환경을 조성하는 자사 여름가전이 성수기에 괄목할 성장세를 이어가며 시장을 선점하고 있다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr