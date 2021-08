위스키 시장 세대 교체…Z세대 입맛 맞춘 제품 인기

[아시아경제 임혜선 기자] 위스키 시장에 세대 교체 바람이 이어지고 있다.

8일 관련업계에 따르면 이마트에서 최근 2주간 주류 매출은 지난해 같은 기간 대비 25.0% 증가했다. 양주(69.7%), 맥주(23.5%), 와인(23.2%), 소주(10.1%) 등 종류별로도 판매량이 증가했다. 주종별로 보면 양주가 주류 중 가장 높은 매출 신장률을 보였다. 편의점 CU의 지난해 양주 매출은 전년보다 2배 넘게 늘어 106.1%의 상승률을 기록했다. GS25 역시 양주 연간 매출은 전년 대비 46.2%가 상승했다.

위스키의 성장이 돋보이는 가운데, 가장 큰 요인은 주류 브랜드들이 최근 젊게 변신을 꾀하고 있는 것도 주효했다. 취향을 중시하는 2030 젊은 층들의 입맛에 맞춰 다양한 개성과 맛을 지닌 제품들을 잇따라 선보이고 있는 것.또한 접근이 용이한 편의점에 적극 입점시키고, 소용량의 제품을 출시해 상황과 음주량에 따라 선택할 수 있도록 했다.

불과 몇 년 전까지만 해도 위스키는 고급 주류로 여겨졌다. 그러나 젊은 층의 취향을 저격한 싱글 몰트 위스키들이 다양하게 출시 되면서 그 장벽을 허물었다. 더 나아가 코로나 19로 인해 ‘홈술러' '홈술족'(집에서 술 마시는 사람)이 늘어나면서, 편의점과 대형마트에 소위 가성비 좋은 제품들이 출시되면서 그 문턱을 낮췄다. 특히 위스키를 좋은 품질과 가격 경쟁력이 있는 '가치 있는 술'로 인지하는 경향이 2030 세대들에게 나타나면서 호응을 보이고 있다.

가장 주효한 점은 주류 브랜드들이 2030 컬처 코드 속으로 들어간 점이다. 2030 세대들의 컬처 코드 속에서 젊은 층과의 접점을 찾아 소통을 강화 한 것도 한 몫을 했다는 평가다.

위스키 발렌타인(Ballantine’s)은 브랜드 최초로 ‘발렌타인 7년 버번 피니쉬(Ballantine’s 7 YO Bourbon Finish)’를 선보였다.

‘발렌타인 7년 버번 피니쉬’는 스카치 위스키의 복합적인 풍미에 버번 캐스크의 달콤함이 배가 되면서 기존에 없었던 색다른 매력을 선사한다. 이어 바닐라,카라멜의 풍미를 최대한 끌어 올린달콤함 속에 잘 익은 사과와 서양배의 풍미가 더 해져 토마호크 스테이크와 같은 육류부터 집에서 간편하게 만들 수 있는 스낵, 핑거푸드까지 잘 어울려 홈술과 푸드페어링에도 제격이다.

바틀 디자인도 색다르다. 200년이 넘는 브랜드의 정통성을 유지하면서 현대적감각을 더해 발렌타인의 기존 고연산 블렌디드나 싱글몰트에 비해 자유롭고 캐주얼한 느낌이 돋보인다.

마케팅 활동도 Z세대들의 감성을 반영했다. 발렌타인은 이번 ‘발렌타인 7년 버번 피니쉬 에디션’을 출시하면서 ‘뉴애티튜드 캠페인’ 영상 3편을 공개했다.

캠페인 영상은 힙해 보이는 젊은 남성들이 진지하게 장기를 두는 모습과 화려한 그래피티 아트를 선보이는 중년 여성의 영상 그리고 갓 결혼한 신혼 부부가 오토바이를 타고 허니문을 떠나는 모습 등 2030 소비자들의 라이프스타일에 대한 새로운 애티튜드를 표현했다.

이번 영상은 ‘발렌타인 7년 버번 피니쉬’가 스카치 위스키와 버번 위스키의 새로운 조합이라는 발렌타인의 색다른 시도가 2030세대 소비자들의 열린 애티튜드와 닮아 있다는 점을 알리고자 했다. 더 나아가 발렌타인과 2030세대 소비자들의 새로운 애티튜드를 세련되면서 반전의 영상을 선보이면서 다양한 소비자들에게 영감을 주고자 했다.

한편 ‘발렌타인 7년 버번 피니쉬 에디션’은 700ml, 200ml 2가지 형태로 출시됐으며, 집에서 간단하게 즐기기 원한다면 200ml를, 지인과 함께 다양한 음식과 페어링을 즐기고 싶다면 700ml의 용량을 선택하면 된다. 합리적인 가격으로 출시되어 가성비도 함께 챙기길 원하는 2030 세대들에게 적합하다. 전국의 편의점과 대형마트에서 용량에 따라 1~3만원대에 구매할 수 있다.

‘하이볼’도 주목받고 있다. 위스키나 브랜디에 탄산수 등을 섞고, 얼음을 넣어 마시는 ‘하이볼’은 한 잔을 마시더라도 맛있고 제대로 즐길 수 있는 주종을 선호하는 젊은 층의 취향을 저격한 것.또한 하이볼을 쉽게 접할 수 있게 된 것도 인기 요인 중 하나다.

아이리쉬 위스키 브랜드 ‘제임슨(JAMESON)’의 하이볼이 인기다.제임슨 하이볼은 탄산과 아이리쉬 위스키가 만나 부드러우면서도 상쾌한 맛이 특징인 칵테일이다.제임슨 위스키와 진저에일 혹은 토닉워터를 1대3의 비율로 섞은 뒤, 얼음과 라임 가니쉬로 마무리하면 누구나 쉽게 즐길 수 있다.

특히 제임슨은 캐주얼하고 트렌디한 소비자와의 접점을 늘리기 위해 제임슨 위스키 인스타그램 채널을 통해 하이볼과 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는 마케팅을 진행하고 있다.

