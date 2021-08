"욕설에 성희롱까지…듣기만 해도 바들바들 떨려" 청소년 범죄 사각지대 된 메타버스

[아시아경제 김소영 기자] 최근 청소년들 사이에서 메타버스(3차원 가상세계)를 기반으로 한 사회관계망서비스(SNS)가 성행하는 가운데 이를 통한 사이버불링이나 성희롱 등의 범죄 피해가 발생하고 있어 주의가 필요하다.

대표적인 메타버스 플랫폼으로는 제페토와 로블록스 등이 있다. 지난 5월 한 온라인 맘카페에는 "요즘 아이들 무섭네요. 아이들 핸드폰 하는 거 잘 챙겨봐달라"는 당부글이 올라왔다.

작성자가 공개한 영상에선 한 제페토 이용자가 음성채팅 기능을 통해 심한 욕설과 함께 성희롱 발언을 하는 장면이 담겼다. 이를 본 카페 이용자들은 "요새 게임은 마이크 기능이 있어서 상대방이랑 대화도 하더라고요. 저희 애도 이런 거 하는 거 보고 혹시나 해서 못하게 했어요", "요즘 애들이 많이 하는 게임이라던데 혹시 저런 사람 걸릴까 무섭네요", "충격이네요. 듣기만 해도 손이 바들바들 떨립니다"등의 반응을 내놨다.

실제로 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 지난해 초·중·고교생 4천958명을 대상으로 한 조사에 따르면 19.7%가 사이버폭력을 경험한 적이 있다고 답했다.

발생 공간으로는 '온라인 게임'(50.5%)이, 가해 대상으로는 '누군지 모르는 사람'(45.8%)이 가장 많았고, 아바타를 이용해 성행위를 묘사하거나, 음성 대화 기능으로 상대방에게 성적인 요구를 하는 경우도 적지 않다.

지난 3월 영국에서는 아동 성범죄 전력이 있는 20대 남성이 로블록스와 어린이용 비디오 게임 '포트나이트'에서 7∼12세 남자아이들에게 부적절한 메시지를 보내 성희롱 예방 명령을 선고받는 일도 있었다.

하지만 이 같은 사이버폭력에 대응할 플랫폼 차원에서의 대응책은 아직 부족한 상황이다.

네이버제트는 제페토에서 불법적인 행위를 해선 안 된다는 커뮤니티 가이드라인을 만들어뒀지만, 이용약관에는 '불쾌하고 선정적이며 모욕적인 자료에 노출될 수 있고 서비스를 이용함으로써 이러한 위험 요소를 받아들이는 것에 동의한다'는 면책 조항이 포함됐다.

최근 한국 법인을 설립한 로블록스 역시 '모욕적·선정적·불법적인 콘텐츠에 대해 책임지지 않는다'는 취지의 내용을 이용약관에 명시하고 있다.

