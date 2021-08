'코로나 유행서 집회 강행' 양경수 민노총 위원장에 구속영장…'집회할 권리' 어디까지

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 지난달 3일 서울 도심에서 대규모 집회를 주최한 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 양경수 위원장을 상대로 구속영장을 신청했다. 양 위원장에 대한 구속영장이 신청됨에 따라 감염병 유행 상황서 '집회할 권리'를 두고 민주노총을 포함한 시민단체들과 정부·경찰의 갈등은 더욱 첨예해질 것으로 보인다.

8일 경찰에 따르면 서울경찰청 7·3 불법시위 수사본부는 집회및시위에관한법률(집시법) 등 혐의로 양 위원장에 대한 사전구속영장을 지난 6일 신청했다. 양 위원장에게는 감염병예방법 위반·일반교통방해 혐의도 적용됐다.

서울경찰청 관계자는 "감염병이 확산하는 위험한 상황에서 대규모 집회를 강행해 범죄가 중대하다고 판단했다"며 "재범 위험성을 종합적으로 검토해서 신청했다"고 밝혔다.

양 위원장에 대한 구속영장 신청 소식에 민주노총은 "경찰이 영장을 재청구한 것은 애초 계획된 수순이었고 이는 총체적으로 실패한 방역의 책임을 민주노총에 전가하는 정치방역의 본질이 여실히 드러난 것"이라며 "민주노총은 이후 영장에 대한 검찰과 법원의 남은 판단을 지켜볼 것이며 코로나 확산 방지와 종식을 위한 노력과 함께 노동자, 민중의 절박한 요구의 전달과 이의 해결을 위해 싸울 것"이라고 밝혔다.

경찰은 지난달 3일 노동자대회를 비롯해 올해 5∼6월 열린 민주노총 주최 집회들에서 발생한 집시법 위반·감염병예방법 위반 혐의 등도 함께 포함해 구속영장을 신청했다. 민주노총은 5월 1일 '세계 노동절 대회'와 6월 9일 '시민 분향소' 설치, 6월 15∼16일 '택배 상경투쟁', 6월 19일 '재해노동자 합동 추모제' 등을 서울 도심에서 진행했다.

민주노총은 지난달 3일 서울 종로구 일대에서 8000여명(주최 측 추산) 규모의 전국노동자대회를 열었다. 이후 집회 참가자 중 코로나19 확진자 3명이 확인됐다. 방역당국은 이들이 해당 집회가 아니라 지역 내 감염을 통해 확진됐다고 밝힌 바 있다.

경찰은 양 위원장에게 지난달 4일, 9일, 16일 등 3차례 종로경찰서에 출석해 조사를 받도록 요구했지만 양 위원장은 불응했다. 경찰은 양 위원장이 계속 출석을 거부하자 체포영장을 신청했으나 검찰에서 반려된 것으로 알려졌다. 양 위원장은 이달 4일 종로서에 자진 출석해 5시간 30분가량 조사를 받았다.

