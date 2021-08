신종우 진주부시장, 식수원 수질보호 현장 점검…근무 중인 직원 격려

녹조 현황, 하수처리장 점검하고 수돗물 생산에 대한 설명 청취

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 신종우 진주 부시장은 진주시 맑은물사업소정수장과 하수처리장을 방문해 녹조 현황 및 하수처리장 운영 등을 점검하고 근무 중인 직원들을 격려했다고 7일 밝혔다.

이날 신 부시장은 정수과장으로부터 정수장 운영관리, 침전지 및 배수지 등 수돗물 생산에 대한 전체적인 설명을 청취하고 단계별 수돗물 공급과정을 꼼꼼히 살폈다.

또 신 부시장은 진주 공공하수처리장을 방문해 공공하수처리시설의 각종 설비운영과 수질기준 준수 등 하수처리장 운영 전반을 돌아보고 직원들에게 양질의 하수도 서비스 제공을 위해 최선을 다해 달라고 당부했다.

신 부시장은 “수돗물 사용량이 늘어나는 계절인 만큼 시민들이 불편을 겪는 일이 발생해서는 안 된다”면서 “맑고 깨끗한 수돗물을 공급을 위해 현장에서 땀 흘리는 직원들의 노고에 감사드린다”고 말했다.

