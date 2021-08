尹 "특검때 박근혜 불구속"…조국 "비겁한 변명, 친박표 구걸 위해 검찰에 책임 넘겨"

[아시아경제 김소영 기자] 조국 전 법무부 장관이 윤석열 전 검찰총장의 발언을 두고 "친박표 구걸을 위해 자신이 수장이었던 검찰에 책임을 넘기는 비겁한 변명"이라고 일갈했다.

조 전 장관은 7일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "윤석열, 자신이 국정농단 특검 수사팀장 시절 '박근혜 전 대통령을 불구속 수사하려 했지만, 사건이 검찰로 넘어가 구속되었다'라는 취지로 발언했다"며 이같이 밝혔다.

앞서 동아일보는 윤 전 총장이 최근 국민의힘 의원들과 만난 자리에서 자신이 수사팀장을 맡아 주도했던 '최순실 국정농단' 특검 수사팀은 "박근혜 전 대통령을 불구속 수사하려 했다"고 발언했다는 내용을 보도했다.

이 자리에서 윤 전 총장은 "나를 비롯해 박영수 특별검사 등은 박 전 대통령을 비공개 조사한 후 불구속으로 기소하는 쪽으로 공감대를 쌓고 있었다"면서 "그러나 소환 조사 일정 조율 과정에서 언론에 보도돼 조사가 무산됐고, 수사 기간 연장도 불허돼 사건이 결국 검찰로 넘어가게 됐다"고 말한 것으로 전해졌다. 자리를 함께한 한 의원은 "윤 전 총장이 박 전 대통령 구속을 본인이 주도한 것으로 비쳐지는 데 난색을 표하더라"라고 전하기도 했다.

이에 조 전 장관은 "MB 특검팀, 일명 '꼬리곰탕 특검'은 MB 취임 직전 'MB는 다스 실소유주가 아니다'라며 무혐의 처분했다"며 "윤석열은 이 마음으로 국정농단 수사도 하려 했던 것인가"라고 반문했다.

그는 "이명박과 박근혜에 대해서는 이렇게도 검찰권 자제를 추구하던 윤석열이 문재인에 대해서는 검찰권 오남용의 끝판왕을 시연했다"며 "사법농단 수사에서도 수많은 법관을 참고인으로 불러 모멸감을 줬다"고 주장했다.

이어 "그래놓고 자신은 피해자 코스프레를 하며 대통령이 되겠다고 총장직을 던졌다"고 강하게 비판했다.

