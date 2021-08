잦은 휴강에 교수 해임… 법원 "징계 과중해 재량권 남용"

[아시아경제 조성필 기자] 잦은 휴강을 이유로 교수를 해임한 학교 측 결정은 과중해 재량권 남용에 해당한다는 법원 판결이 나왔다.

8일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정4부(부장판사 한원교)는 경일대를 운영하는 학교법인 일청학원이 교육부 교원소청심사위원회를 상대로 낸 교원소청심사위원회 결정 취소 소송에서 원고 패소 판결했다. 재판부는 "참가인 A교수를 해임하는 것은 비위 정도와 책임에 비춰 지나치게 과중하다고 판단된다"며 "해임 징계처분이 위법하다고 봐 이를 취소한 피고 결정은 적법하고 원고 주장은 받아들일 수 없다"고 판시했다.

A교수는 1994년 경일대에서 전임강사 대우로 신규 임용돼 2007년 공학 교수로 승진했으나, 2019년 학교 측으로부터 해임됐다. 2019학년도 1학기 수업계획서를 이행하지 않아 학생들의 학습권을 침해했다는 게 해임의 주된 이유였다. A 교수는 학교 측 처분에 반발해 소청심사를 청구했다. 교원소청심사위는 지난해 4월 "징계처분이 지나치게 과중해 징계양정이 부당하다"며 정직 3개월로 변경한다"고 결정했다. 경일대는 교원소청심사위 결정에 불복, 소송을 제기했다.

경일대 측은 법정에서 "A교수는 2019학년도 1학기 평균 수업결손율이 무려 35%에 이르는데도 반성하지 않고 있다"며 "학교 측은 학생들의 학습권 침해를 사전에 방지하고 교원에 대한 신뢰를 회복하기 위해서 엄하게 징계할 필요가 있다"고 항변했다. 이어 "A교수를 해임하는 징계양정이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계재량권을 남용한 것이라고 볼 수 없다"고 주장했다. 이에 교원소청심사위 측은 "원활한 학사운영과 학생들의 학습권 보장이란 목적은 해임보다 경한 수준 징계로도 충분히 달성할 수 있다"고 맞섰다.

법원은 교원소청심사위 손을 들어줬다. 재판부는 "A교수는 학교에서 정한 기준 및 절차 규정을 지키지 않고 수업을 진행하기는 했다"면서도 "수업 목적에 부합하는 강의가 어느 정도 이뤄진 것으로 보이고 수업 시간 변경은 취업 준비 중인 다수 학생들의 요청에 따라 이뤄진 점 등 일부 참작할 만한 사정이 있다"고 판단했다. 이어 "해임은 징계 목적을 달성하기 위한 마지막 수단"이라며 "학교 측 주장을 감안해도 해임 처분은 징계재량권을 일탈·남용한 경우에 해당한다"고 부연했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr