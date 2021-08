“착한 임대인 재산세 감면 신청하세요” 울산시, 올해말까지 접수 … 최대 200만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시가 ‘착한 임대인’의 재산세 감면 신청을 받는다.

올해 말까지, 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 임대료를 인하해 준 착한 임대인이 대상이다.

울산시는 지난 5월 6일 시의회를 끝으로 시와 구·군 의회 의결이 모두 완료됨에 따라 착한 임대인 지방세 감면을 시행하게 됐다.

감면대상은 2020년부터 2021년 기간 중 임대료를 3개월 이상, 10% 이상 인하한 건물주이다. 2021년 건축물분 재산세를 50% 한도로 임대료 인하율에 상응해 ‘재산세’와 ‘지역자원시설세’가 각 100만원, 최대 200만원까지 감면된다.

감면신청은 올해 12월 말까지 감면신청서, 임대차계약서, 통장거래내역 등 구비서류를 첨부해 건물 소재지 구·군 세무부서에 제출하면 된다. 신청 건에 대해 구?군청에서 검토 후 재산세를 환급해 준다.

울산시는 코로나19로 경제적 어려움을 겪고 있는 소상공인 등을 위해 지방세 신고·납부 기한연장, 징수유예, 체납처분 유예, 세무조사 연기 등 다각적인 세제지원도 병행하기로 했다.

