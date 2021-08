대구시, 2023년까지 버스승강장 지붕형으로 전체 70% 설치

폭염·한파·미세먼지 대비 냉·난방 시설 갖춘 대구형 행복승강장 확대 설치

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 2023년까지 전체 정류소의 70%에 지붕형 버스승강장을 설치하고, 폭염·한파·미세먼지를 대비한 대구형 행복승강장 확대 설치사업도 함께 추진한다고 밝혔다.

지난해 말 기준 대구의 지붕형 버스승강장 설치율은 59.7%로, 전체 정류소 3226개 중 1926개 정류소에 지붕형 버스승강장이 설치돼 있다. 동구·달성군 등 농촌·산골 지역이 많은 일부 구·군은 현장 설치 여건이 맞지 않아 지붕형 버스승강장 설치율이 낮다.

지붕형 버스승강장은 매년 구·군에서 사업대상지를 조사·검토해 대구시에 신청하고, 대구시 예산으로 구·군에서 설치하는 방식으로 진행하고 있다.

대구시는 최근 5년간 한 해 평균 109개소 총 549개소의 지붕형 버스승강장을 설치했으며, 앞으로 2023년까지 전체 정류소 대비 70%를 목표로 사업을 추진할 예정이다.

대구시 예산 외에 달서구는 국비 공모사업으로 선정된 스마트 솔루션 확산사업의 일환인 스마트 버스정류장 조성사업 사업비로 국비 6억원을 확보하고 정류소 4개소를 개선 중이다.

이와 별도로, 대구시는 지난 2019년도 한파·폭염·미세먼지에 대비한 냉·난방 시설이 갖춰진 행복승강장 3개소를 시범 설치·운영하고, 내년에는 보완된 대구형 행복승강장 확대 설치사업을 추진할 계획이다.

최영호 대구시 교통국장은 "지붕형 버스승강장 확대 설치와 폭염·한파·미세먼지에 대비한 대구형 행복승강장 신설로 시내버스를 이용하는 대구시민들이 보다 편리하고 쾌적한 환경에서 버스를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr