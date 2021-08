속보[아시아경제 최동현 기자] 한국 여자배구 대표팀이 6일 일본 도쿄 아리아키 아레나에서 열린 2020 도쿄올림픽 여자배구 준결승전에서 브라질에 0-3으로 패배했다. 한국 대표팀은 오는 8일 세르비아와 동메달 결정전을 갖는다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr