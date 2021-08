[아시아경제 최동현 기자] 서채현(18·신정고·노스페이스 클라이밍팀)이 2020 도쿄올림픽 스포츠클라이밍 콤바인 결선에서 메달 확보에 실패했다.

서채현은 6일 일본 도쿄의 아오미 어반 스포츠파크에서 열린 2020 도쿄올림픽 스포츠클라이밍 여자 콤바인 결선에서 종합 112점으로 8명 중 8위에 그쳤다.

스포츠클라이밍 콤바인은 스피드·볼더링·리드 등 3가지 종목의 결과를 합산해 순위를 정한다.

스포츠클라이밍 여자부 참가자 중 나이가 가장 어렸던 서채현은 가장 취약한 종목인 스피드에서 최하위인 8위에 머물렀다. 볼더링에서 만회를 노렸지만 세 차례 코스 모두 실패했다. 가장 자신 있는 종목인 리드에서 1위를 할 경우 동메달 획득이 가능했으나 2위를 기록해 메달을 확보하지 못했다.

