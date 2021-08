[아시아경제 임철영 기자] 미국의 농업을 제외한 일자리가 94만에 이상 증가했다.

6일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 7월 비농업 일자리는 94만 3000개 늘었다. 전문가들의 예상치 87만개를 크게 웃도는 수준이다.

이에 미국의 일자리 수는 올 들어 7개월 연속 증가, 호조세를 이어가고 있다. 상대적으로 실업률은 5.4%를 기록해 6월 5.9%보다 0.5%포인트 떨어졌다.

